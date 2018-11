Rafael Nadal in vacanza a Miami e poi Abu Dhabi e Brisbane

Sono passati molti giorni senza vedere Rafa Nadal su un campo da tennis, ma almeno lo spagnolo ha comunicato quello che farà nelle prossime settimane.

Nel suo ultimo messaggio sui social network rAFEL ha scritto che sarebbe andato in vacanza a Miami per riposare per qualche giorno.

Lo spagnolo poi parteciperà all’esibizione di Abu Dhabi a partire dal 28 dicembre, poco prima di affrontare i tornei di Brisbane e l’Australian Open.