ATP Finals 2018: Alexander Zverev batte Roger Federer e centra la finale

Alexander Zverev è il primo finalista delle ATP Finals 2018: il tennista tedesco, classe 1997, ha vinto il suo incontro di semifinale con Roger Federer, numero tre delle classifiche mondiali, col punteggio di 7-5 7-6(5) in un’ora e 35 minuti di gioco, qualificandosi così all’ultimo atto del torneo di fine stagione per la prima volta in carriera.

Il nativo di Amburgo, che da lunedì tornerà ad occupare la quarta posizione del ranking, scalzando così Juan Martin Del Potro, affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Kevin Anderson, in campo alle 21 italiane.

PRIMO SET – Partita piacevole con pochi errori forzati da entrambe le parti, il pubblico si diverte grazie alle giocate dei due fuoriclasse. Sul 6-5 in favore di Zverev, quanto tutto faceva presagire ad un tiebreak, ecco che Roger Federer si è scomposto in maniera importante, commettendo tre gravissimi errori col dritto, regalando dunque il break, a zero, al suo avversario nel momento clou del primo parziale: 7-5.

SECONDO SET – La reazione di Federer non tarda ad arrivare: il nativo di Basilea ottiene il primo break della sua partita nel corso del terzo gioco, dimostrandosi molto a suo agio dalla parte del rovescio. Lo svizzero si fa tradire, successivamente, dalla prima di servizio ed è costretto immediatamente a restituire il vantaggio al suo avversario, bravo a rimettere la situazione in parità (2-2). Pochi sussulti sino al tiebreak: sotto per 4-5, Federer sbaglia una comoda volée e spalanca la strada ad Alexander Zverev, bravo a conquistare due dei successivi tre punti per chiudere la contesa.