John Isner: “Zverev ha meritato la vittoria, è un giocatore completo e molto bravo”

E’ un John Isner piuttosto soddisfatto quello che si è presentato in conferenza stampa al termine della sua avventura alle ATP Finals 2018 di Londra: il tennista statunitense, che ha concluso il suo cammino nel Gruppo Kuerten con tre sconfitte in altrettanti incontri disputati, non è riuscito ad invertire il pronostico contro Alexander Zverev nel match valido per la terza giornata e si è così dovuto arrestare ad un passo dalle semifinali.

“Sento di aver terminato la stagione col piede giusto. Ho giocato una buona partita, sono stato bravo a sfruttare i miei colpi migliori; peccato per alcuni dritti sbagliati nel corso del tiebreak, ma il merito va al mio avversario che ha giocato davvero bene per tutta la durata dell’incontro. Tutti sanno quanto è bravo Alexander Zverev, è un giocatore completo e si è guadagnato le semifinali giocando ad alto livello: per batterlo avrei dovuto servire meglio, ma così non è stato“, ha commentato.

John Isner, che ha terminato il 2018 con un bilancio di 38 vittorie a fronte di 22 sconfitte, ha concluso la conferenza stampa tracciando un bilancio sulla settimana trascorsa alla O2 Arena, a contatto con le stelle del tennis mondiale: “Non è andata come previsto, ma sapevo che non sarebbe stato facile giocare alla pari con i migliori al mondo. Ho dato il massimo e sono contento, anche se forse avrei potuto sfruttare qualche occasione in più“.