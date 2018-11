Nicolaus Cup Under 12: Tennis Europe International Bari. i migliori atleti internazionali under 12, si sfideranno a colpi di racchetta per aggiudicarsi la prima edizione del Trofeo Nicolaus Cup

Il circuito TENNIS EUROPE INTERNATIONAL – JUNIOR TOUR farà tappa per la prima volta a Bari: il capoluogo pugliese ospiterà la competizione che ha fatto da trampolino di lancio dei top player attuali del tennis mondiale come Martina Hingis, Andy Murray, Andrea Petkovic, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e tanti altri. Un successo internazionale che ospiterà i migliori giocatori under 12 provenienti da tutto il mondo e che ha già registrato numeri incredibili: 288 iscritti, 124 ragazze e 164 ragazzi provenienti dall’Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Egitto, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Israele, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia ed Ucraina.

Dal 28 novembre all’8 dicembre 2018, presso la New Tennis Country Academy di Bari, i migliori atleti internazionali under 12, si sfideranno a colpi di racchetta per aggiudicarsi la prima edizione del Trofeo Nicolaus Cup. La competizione sarà strutturata nelle classiche quattro categorie: singolo uomo, singolo donna, doppio uomo e doppio donna. Il Torneo vedrà la partecipazione in qualità di madrina la campionessa mondiale Roberta Vinci, prima ed unica tennista italiana ad aver vinto almeno un torneo su tutte le superfici di gioco, e di osservatore il capitano della nazionale italiana di Davis Cup, Corrado Barazzutti.

Un evento di caratura internazionale che, ospitando le migliori promesse del tennis mondiale under 12, promuoverà il valore paesaggistico, culturale ed enogastronomico del capoluogo pugliese, in quanto polo turistico d’eccellenza.

In collaborazione con la FIT – Federazione Italiana Tennis, la manifestazione sportiva sarà patrocinata dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari.