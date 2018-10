WTA Mumbai: Tabellone principale. Zheng e Jakupovic le prime due tds

WTA Mumbai | 125k | Cemento | $125.000

(1) Zheng, Saisai vs (WC) Thandi, Karman

Schoofs, Bibiane vs Fett, Jana

Stefkova, Barbora vs (Q) Martincova, Tereza

(Q) Yadlapalli, Pranjala vs (5) Kumkhum, Luksika

(4) Danilovic, Olga vs Kovinic, Danka

Raina, Ankita vs (WC) Bhosale, Rutuja

(LL) Shapatava, Sofia vs Gorgodze, Ekaterine

Mrdeza, Tereza vs (6) Gasparyan, Margarita

(7) Zhu, Lin vs (Q) Radwanska, Urszula

Khromacheva, Irina vs (Q) Kuwata, Hiroko

(WC) Ng, Kwan Yau vs Grammatikopoulou, Valentini

Khazaniuk, Deniz vs (3) Vickery, Sachia

(8) Hibino, Nao vs (WC) Lisicki, Sabine

Jorovic, Ivana vs Lu, Jia-Jing

Sharipova, Sabina vs Doi, Misaki

Kudermetova, Veronika vs (2) Jakupovic, Dalila