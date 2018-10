ITF Junior Masters 2018: Lorenzo Musetti lotterà per il quinto posto, il programma

Le due semifinali dell’ITF Junior Masters 2018 di Chengdu (Cina) promettono spettacolo. Brandon Nakashima affronterà il bulgaro Adrian Andreev, mentre Chun Hsin Tseng se la vedrà con il transalpino Hugo Gaston.

In programma, come di consueto, anche i vari incontri utili esclusivamente per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Lorenzo Musetti può beneficiare di un bye nel tabellone grazie al ritiro del cinese Tao Mu: l’azzurro scenderà in campo direttamente nella giornata di domenica contro il vincente dell’incontro tra Sebastian Baez, già battuto dal toscano nella prima giornata della fase a gironi, e Nicolas Mejia.

SEMIFINALI

Brandon Nakashima (USA) – Adrian Andreev (BUL)

Chun Hsin Tseng (TPE) – Hugo Gaston (FRA)

TABELLONE 5/8 POSTO

Lorenzo Musetti (ITA) – BYE

Sebastian Baez (ARG) – Nicolas Mejia (COL)

Lorenzo Carini