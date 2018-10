WTA Finals Singapore: Il programma delle prime due giornate. Si parte domani

Il programma di domenica

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Petra Kvitova vs [6] Elina Svitolina

2. [2] Caroline Wozniacki vs [7] Karolina Pliskova (non prima ore: 13:30)

Gruppo Bianco

[2] Wozniacki

[4] Kvitova

[6] Svitolina

[7] Karolina Pliskova

Il programma di Lunedì

Center Court – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 7:30 pm)

1. [3] Naomi Osaka vs [5] Sloane Stephens

2. [1] Angelique Kerber vs [8] Kiki Bertens

Gruppo Rosso

[1] Kerber

[3] Osaka

[5] Stephens

[8] Bertens