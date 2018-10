Challenger Las Vegas e Lima: I Tabelloni di Quali. Nessun italiano presente

Challenger Las Vegas CH | Cemento | $50.000

(1) Sels, Jelle vs Redlicki, Martin

(PR) Botzer, Bar Tzuf vs Fawcett, Tom

Krainik, Pavel vs (WC) Sauer, Jordan

Nguyen, Daniel vs (8) Kwiatkowski, Thai-Son

(2) King, Evan vs Chrysochos, Petros

(WC) Samuelsson, Eric vs Garanganga, Takanyi

(WC) Zachary, Garner vs (WC) Kawka, Patrick

(WC) Clayton, Alenik vs (5) Bourgue, Mathias

(3) Uchida, Kaichi vs Kelly, Dayne

Grenier, Hugo vs Vivero Gonzalez, Pablo

Rybakov, Alex vs Gonzalez, Alejandro

Gomez, Lucas vs (7) Ortega-Olmedo, Roberto

(4) Paul, Tommy vs Echargui, Moez

Lokoli, Laurent vs Gomez, Alejandro

Glasspool, Lloyd vs Avidzba, Alen

(WC) Johnson, Trevor Allen vs (6) Sarkissian, Alexander

Challenger Lima CH | Terra | $50.000

(1) Dima, Dragos vs Echazu, Mauricio

Pena Lopez, Manuel vs (WC) Panta, Jorge

Zukas, Matias vs (WC) Galdos, Sergio

Rodriguez, Cristian vs (7) Ugo Carabelli, Camilo

(2) Cuevas, Martin vs (WC) Merino, Alexander

Huertas Del Pino Cordova, Arklon vs Olivo, Renzo

Malla, Bastian vs Mantilla, Felipe

Seyboth Wild, Thiago vs (8) Villanueva, Gonzalo

(3) Barrios Vera, Marcelo Tomas vs Sakamoto, Pedro

Galarza, Juan Ignacio vs Zeballos, Federico

Olivieri, Genaro Alberto vs Etcheverry, Tomas Martin

(WC) Sanchez, Rodrigo vs (6) Coria, Federico

(4) Collarini, Andrea vs Escobar, Gonzalo

(WC) Gomez, Juan Sebastian vs Lama, Gonzalo

Ore, Junior A. vs Luz, Orlando

(WC) Huertas del pino, Conner vs (5) Blanch, Ulises