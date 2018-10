Il record stagionale di Fernanda Brito

La più lunga striscia di vittorie inanellata in stagione in ambito ITF è stata interrotta ieri in Italia.

L’autrice di questo ragguardevole record, Fernanda Brito, si è infatti fermata a quota 40 vittorie consecutive portando a casa la bellezza di 8 tornei ITF da 15.000 $ di fila (Hammamet x3, a Guayaquil x2, Lambare, Asuncion e Buenos Aires) in 4 mesi. Grazie alla straordinaria continuità di risultati, seppur in tornei di fascia minore, la tennista di Santiago si è costruita con grande perseveranza la propria classifica garantendosi la possibilità di entrare fra le prime 300 al mondo. La cilena, che ha disputato in questa stagione complessivamente 55 partite, ha conquistato ben 49 vittorie a fronte di sole 6 sconfitte. Malgrado l’alto numero di match a cui ha preso parte nel corso del 2018, la sudamericana ha tuttavia affrontato giocatrici con una classifica migliore della sua soltanto in tre occasioni.

La serie positiva di Brito era iniziata il 13 giugno in Tunisia con la vittoria su Martina Spigarelli e si è arrestata ieri 16 ottobre con la sconfitta incassata per mano della qualificata tedesca Lisa Matviyenko a Santa Margherita di Pula, torneo con montepremi pari a 25.000 $.

Luca Fiorino