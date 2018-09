WTA Tokyo: Camila Giorgi approfitta del ritiro di Victoria Azarenka ed è in semifinale

Camila Giorgi è in semifinale nel torneo WTA Premier di Tokyo.

La tennista di Macerata ha sconfitto nei quarti di finale Victoria Azarenka che sotto per 5 a 3 nel primo set ha abbandonato il campo per colpa di problemi di respirazione.

In semifinale Camila Giorgi sfiderà la vincitrice degli Us Open 2018, Naomi Osaka.

Da segnalare che la Giorgi nel primo set sotto per 1 a 2, con break, recuperava il servizio nel quarto gioco.

Sul 4 a 3 Camila piazzava il break a 0 e proprio dopo aver perso la battuta (diritto in avanzamento in rete sul break point), Victoria abbandonava il campo per colpa dei problema di respirazione.

Per l’azzurra è la 10^ Semifinale in carriera.

La partita punto per punto



WTA Tokyo Camila Giorgi • Camila Giorgi 0 5 Victoria Azarenka Victoria Azarenka 0 3 Vincitore: C. GIORGI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Giorgi 5-3 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0