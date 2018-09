ATP San Pietroburgo: Live i Risultati del Day 4. Marco Cecchinato ai quarti di finale. Fuori Matteo Berrettini

Prima vittoria in carriera sul veloce indoor per Marco Cecchinato che ha così centrato l’ingresso nei quarti di finale dell’ATP 250 di San Pietroburgo.

Il 25enne palermitano, numero 22 Atp e terza testa di serie, ha sconfitto al secondo turno per 75 76(6) lo slovacco Lukas Lacko, numero 77 del ranking mondiale.

Ai quarti sfiderà uno tra Bautista Agut o Youzhny.

Matteo Berrettini si è invece fermato al secondo turno. Il 22enne romano, numero 62 del ranking mondiale, ha ceduto in tre set al canadese Denis Shapovalov, numero 34 Atp e settimo favorito del seeding: 76(6) 46 60 il punteggio, in poco meno di due ore di gioco

ATP San Pietroburgo | ATP 250 | Indoor | $1.175.190 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 1:00 pm)

4. Leander Paes / Miguel Angel Reyes-Varela vs Matteo Berrettini / Fabio Fognini