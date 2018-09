Rafael Nadal rinuncia alla tournèe asiatica

Il prosieguo della stagione sembra essere fortemente a rischio per Rafael Nadal.

Lo stesso numero uno al mondo, confrontato con un problema ad un ginocchio, ha infatti comunicato sui social media che non parteciperà ai prossimi tornei di Pechino e Shanghai. Dopo aver gettato la spugna in semifinale agli US Open e aver dato forfait per il match di Coppa Davis, l’iberico si era recato a Barcellona per effettuare esami approfonditi. “Nonostante non senta più dolore – ha scritto il maiorchino – ho deciso in accordo con il mio staff medico e tecnico di non prendere parte alla tournée asiatica”.

Nadal, che rischia di mettere in serio pericolo il suo primo posto nel ranking ATP, spera comunque di poter rientrare per le ATP Finals di Londra in programma dall’11 al 18 novembre.