ATP San Pietroburgo: Live i Risultati del Day 2. Esordio ok per Matteo Berrettini

Esordio positivo per Matteo Berrettini nel torneo ATP 250 di San Pietroburgo, in Russia. Il 22enne romano, numero 62 del ranking mondiale, ha sconfitto al primo turno per 76(5) 26 63, in poco meno di due ore di partita, lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 Atp.

Al prossimo turno Berrettini attende il vincente del match tra il canadese Denis Shapovalov, numero 34 Atp e settimo favorito del seeding, e lo spagnolo Adrian Menendez-Maceiras, numero 126 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni.

ATP San Pietroburgo | ATP 250 | Indoor | $1.175.190 – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [6] Damir Dzumhur vs [Q] Lucas Miedler



ATP St. Petersburg Damir Dzumhur [6] Damir Dzumhur [6] 7 6 Lucas Miedler Lucas Miedler 5 3 Vincitore: D. DZUMHUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Dzumhur 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 L. Miedler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 L. Miedler 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Miedler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-15 5-5 → 6-5 L. Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 L. Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. Guillermo Garcia-Lopez vs Matteo Berrettini



ATP St. Petersburg Guillermo Garcia-Lopez Guillermo Garcia-Lopez 6 6 3 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 2 6 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-3 → 1-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-2 → 0-3 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 G. Garcia-Lopez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Berrettini 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 3-1 → 4-1 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 G. Garcia-Lopez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 6-5 → 6-6 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Garcia-Lopez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-2 → 3-3 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 G. Garcia-Lopez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. Andrey Rublev vs Jan-Lennard Struff



ATP St. Petersburg Andrey Rublev Andrey Rublev 4 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 7 Vincitore: J. STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 3-4* 3-5* ace 3*-6 ace 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace ace 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Struff 15-0 15-15 30-15 3-3 → 3-4 A. Rublev 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Struff 30-0 ace ace 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Struff 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Struff 15-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

4. Joao Sousa vs [8] Daniil Medvedev (non prima ore: 17:30)



ATP St. Petersburg Joao Sousa Joao Sousa 0 0 Daniil Medvedev [8] • Daniil Medvedev [8] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Medvedev 0-0

5. Matteo Berrettini / Fabio Fognini vs Andrey Rublev / Denis Shapovalov



Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [WC] Mikhail Elgin / Denis Istomin vs [WC] Teymuraz Gabashvili / Evgeny Karlovskiy



ATP St. Petersburg Mikhail Elgin / Denis Istomin Mikhail Elgin / Denis Istomin 6 6 Teymuraz Gabashvili / Evgeny Karlovskiy Teymuraz Gabashvili / Evgeny Karlovskiy 3 3 Vincitori: ELGIN / ISTOMIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Gabashvili / Karlovskiy 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 M. Elgin / Istomin 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Gabashvili / Karlovskiy 15-0 30-0 4-2 → 4-3 M. Elgin / Istomin 15-0 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 T. Gabashvili / Karlovskiy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Elgin / Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Gabashvili / Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Elgin / Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 1-0 → 2-0 T. Gabashvili / Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Elgin / Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 T. Gabashvili / Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Elgin / Istomin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 T. Gabashvili / Karlovskiy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 M. Elgin / Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Gabashvili / Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Elgin / Istomin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 T. Gabashvili / Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Elgin / Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Max Mirnyi / Philipp Oswald vs Mirza Basic / Damir Dzumhur



ATP St. Petersburg Max Mirnyi / Philipp Oswald Max Mirnyi / Philipp Oswald 6 7 Mirza Basic / Damir Dzumhur Mirza Basic / Damir Dzumhur 3 6 Vincitori: MIRNYI / OSWALD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* ace 6-6 → 7-6 M. Mirnyi / Oswald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 M. Basic / Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Mirnyi / Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Basic / Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 M. Mirnyi / Oswald 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 M. Basic / Dzumhur 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Mirnyi / Oswald 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Basic / Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Mirnyi / Oswald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 M. Basic / Dzumhur 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 2-0 M. Basic / Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 M. Basic / Dzumhur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 M. Mirnyi / Oswald 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 M. Basic / Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Mirnyi / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Basic / Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-0 → 3-1 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Basic / Dzumhur 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

3. Marcos Baghdatis vs Lukas Lacko (non prima ore: 17:30)



