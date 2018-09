Elina Svitolina e le difficoltà dopo la dieta

L’estrema magrezza di Elina Svitolina è stato uno dei momenti di dibattito nel circuito WTA.

L’ucraina ha cambiato la sua dieta ed ha deciso di perdere peso per scelta, ma ora ammette che il suo “nuovo corpo” non le permette ancora di competere nel modo che vorrebbe.

“Fisicamente ora devo mettere maggiore peso. Ci vuole più tempo di quanto mi aspettassi per abituarmi a questi cambiamenti fisici e, a questo punto, il mio corpo non mi sta permettendo di giocare al meglio”, ha ammesso l’ucraina in conferenza stampa.

La Svitolina è stata eliminata negli ottavi degli US Open dalla lettone Anastasija Sevastova, confermando una stagione povera di risultati nei tornei del Grande Slam.