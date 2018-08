Rafael Nadal: “A New York temperature altissime, non è un bene per nessuno”

Rafael Nadal ha strappato il pass per il terzo turno degli Us Open 2018. Nella notte italiana, il tennista spagnolo ha sconfitto il canadese Vasek Pospisil col punteggio di 6-3 6-4 6-2, regalandosi così il quinto confronto diretto in carriera col russo Karen Khachanov, che ha fermato la corsa di Lorenzo Sonego.

In conferenza stampa, il numero uno del ranking mondiale ha avuto modo di parlare delle difficili condizioni climatiche: “Sto trascorrendo dei giorni piuttosto duri a causa del caldo. Qui a New York le temperature sono altissime, così come l’umidità: non è un bene né per noi giocatori, né per il pubblico e lo spettacolo“.

A una domanda precisa sul match contro Pospisil, Nadal ha commentato: “Ho giocato bene, soprattutto all’inizio del primo set, ma nel secondo tutto è cambiato. Ho rischiato qualcosa di troppo in due turni di battuta ed ho dovuto alzare il livello, sprecando ulteriori energie“.

Interrogato sul prossimo incontro con Karen Khachanov, il maiorchino si è così espresso: “E’ un buon giocatore e so che dovrò alzare il livello per batterlo; spero che la temperatura scenda, altrimenti sarà molto complicato“.





Lorenzo Carini