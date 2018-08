Addio al torneo ATP 250 di Quito

E’ arrivata la fine per il torneo ATP 250 di Quito, in Ecuador. La mancanza di condizioni finanziarie e garanzie da parte della città e degli sponsor farà sì che il torneo dovrà spostarsi in un altro luogo.

Victor Estrella Burgos della Repubblica Dominicana ha vinto le prime tre edizioni dell’evento (2015, 2016 e 2017) mentre quest’anno ha “offerto” il primo trofeo in carriera allo spagnolo Roberto Carballes Baena.