ITF Cuneo: Bianca Turati vince e convince

Prosegue la striscia vincente di Bianca Turati, monzese classe 1997, nel 15.000 $ ITF del Country Cuneo che ha messo in campo oggi i quarti di finale del tabellone di singolare. Reduce dalla conquista di due titoli nelle ultime due settimane, a Sezze la scorsa, e ai Faggi di Biella quella precedente, la Turati si è imposta nella circostanza per 6-4 6-2 sulla spagnola Alba Carrello Marin, di un anno più esperta, con lo score di 6-4 6-2. Primo set equilibrato fino al 4-4. Poi solo Turati, per la conquista della prima frazione e un quasi assolo nella seconda. Break iniziale per il 2-0, e in dirittura per sigillare la sfida senza ulteriori affanni.

Domani troverà dalla parte opposta della rete la francese Romeo, testa di serie numero 3, che ha superato il turno per il forfait della svizzera Michel, proveniente dalle qualificazioni e affaticata (infiammazione tendinea) per le quattro partite disputate sui campi del Country: “Un bel momento – sottolinea la giocatrice lombarda – e devo ringraziare gli allenamenti svolti a Seregno con il mio maestro Moroni. Da gennaio a maggio ho giocato solo a livello universitario, in America. Poi ho ripreso con degli ITF in Romania, facendo due quarti e di lì ho fatto sempre meglio. Questo sarà l’ultimo torneo europeo, poi tornerò in America e giocherò però altre rassegne professionistiche per alcune settimane. Non ho particolari obiettivi di classifica se non quello di migliorare in toto. Quando terminerò l’Università se avrò il livello mi riproporrò su scala internazionale cercando di progredire ancora”.

Nella parte bassa del tabellone Dalila Spiteri, testa di serie numero 2, ha fermato al termine di un match lottato Verena Meliss, sullo score di 6-4 7-5 maturato dopo due ore e 1 minuto di gioco. Sida aperta e meglio giocata dalla siciliana nelle sue fasi calde. Domani troverà dalla parte opposta della rete la brasiliana Goncalves, numero 4 del lotto, che ha stoppato in due frazioni la corsa della sorella di Bianca Turati, Anna, sullo score di 6-1 6-4.

Oggi erano in programma anche le semifinali del tabellone di doppio. La coppia prima finalista risponde ai nomi di Zantedeschi e Tcherkes Zade che hanno piegato 6-3 6-2 l’argentina Baranano e l’azzurra Maria Vittoria Viviani. La seconda è quella di casa, Bertoldo / Ripa che ha battuto con un’altra bella prestazione (6-1 6-3) il tandem Biran/Piludu.

Domani il programma prevede le due semifinali del torneo di singolare e la finale del doppio. Partenza alle 12,30, con Turati – Romeo. A seguire la seconda semifinale. Alle 17,30 la finale di doppio.