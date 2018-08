ITF Cuneo: Bianca Turati elimina la numero uno Molinaro. Bene Dalila Spiteri

Si annunciava quale partita più equilibrata e spettacolare degli ottavi di finale nel 15.000 $ ITF femminile al Country Club Cuneo e tale si è confermata. Stiamo parlando del testa a testa tra la lussemburghese Eleonora Molinaro, 17 anni e una carriera che si prospetta a dir poco interessante, e Bianca Turati, tennista che nelle ultime settimane sta sbaragliando la concorrenza nei tornei di questo tipo (una finale e due titoli). La monzese classe 1997, che frequenta il college in America ed è tornata da poco alle competizioni internazionali, ha vinto la prima frazione al 12° gioco (7-5) e nella seconda ha subito al riscossa della giovane avversaria (6-3). Nel terzo set la fiducia che le deriva dalla striscia vincente ha fatto la differenza. Bianca Turati ha alzato i ritmi ed incassato diversi errori gratuiti della Molinaro, sconfitta al termine 7-5 3-6 6-2 quando sul cronometro scattavano le tre ore esatte di gioco. Domani è attesa dal testa a testa con la spagnola Marin Carrillo.

E’ rimasta invece in corsa la numero 2 del seeding, Dalila Spiteri, che ha imposto un secco 6-2 6-0 in 59 minuti alla maltese Genovese, che proveniva dalle qualificazioni. Ha confermato il suo valore Lara Michel, svizzera che ha superato le qualificazioni e nel 2014 era top 300 Wta, abile nel piegare la quinta testa di serie, Marie Temin (Fra) con lo score di 6-4 7-6. La spagnola Alba Marin Carrillo, numero 7 del draw, ha avuto la meglio sulla croata Njiric, altra qualificata, per 7-5 6-1.

Nulla da fare per la tennista torinese e giocatrice del Country Club Cuneo in serie A2 a squadre, Jessica Bertoldo, contro la brasiliana Paula Cristina Goncalves. Dopo un primo set lottato e vinto dalla giocatrice verdeoro per 6-3, nel secondo, pur con scambi prolungati, è stata la brasiliana a salire sempre più in cattedra e chiudere 6-0.

Prova convincente e promozione nei quarti di finale anche per l’azzurra Verena Meliss, numero 6 del seeding, che ha stoppato la francese Vinciane Remy con un periodico 6-3. Ora è attesa dalla difficile sfida contro Dalila Spiteri. Il derby francese tra la qualificata Manon Peral e Caroline Romeo, testa di serie numero 2, è andato alla seconda e con un netto 6-1 6-3 maturato in 1 ora e 38 minuti.

L’ultima giocatrice a salire oggi tra le migliori otto del torneo è stata Anna Turati, sorella di Bianca, che ha eliminato Verena Hofer, ottava testa di serie, per 6-3 4-6 7-6 dopo 3 ore e 6 minuti. Ora il match con la brasiliana Goncalves. Michel – Romeo completerà il quadro.

Domani il programma prevede i quarti di finale del tabellone di singolare e le semifinali del doppio.