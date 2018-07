Challenger Padova: I risultati Live del Primo turno di Qualificazioni

Challenger Padova CH | Terra | e43.000 – 1° Turno Quali

SERENA WINES 1881

1. [WC] Daniele Valentino vs Agustin Velotti



CH Padova Daniele Valentino 0 1 Agustin Velotti 6 6 Vincitore: A. VELOTTI

2. [WC] Lorenzo Favero vs [7] Alessandro Petrone



CH Padova Lorenzo Favero 15 4 Alessandro Petrone [7] 40 4

3. [4] Andreas Haider-Maurer vs Jonathan Kanar



4. [3] Pietro Rondoni vs Pascal Brunner OR Bastian Malla (non prima ore: 17:00)



CHAMPAGNE DE VILMONT

1. Pascal Brunner vs Bastian Malla



CH Padova Pascal Brunner 5 4 Bastian Malla 7 6 Vincitore: B. MALLA

2. [1] Benjamin Bonzi vs Edoardo Eremin



3. Luca Giacomini vs [8] Gregoire Jacq



4. [2] Karim-Mohamed Maamoun vs [WC] Daniele Valentino OR Agustin Velotti (non prima ore: 17:00)



CAMPO 1

1. Walter Trusendi vs Nicolo Turchetti



CH Padova Walter Trusendi 30 6 1 Nicolo Turchetti 30 3 0

2. [WC] Alberto Martellato vs [5] Juan Pablo Varillas



3. Walter Trusendi OR Nicolo Turchetti vs [6] Cristian Rodriguez (non prima ore: 17:30)



