Wimbledon: I risultati completi con il Live dettagliato del Day 12

Wimbledon – Semifinale M. – Finale F.

Centre Court – Ore: 2:00pm

N. Djokovic vs R. Nadal



Slam Wimbledon N. Djokovic [12] N. Djokovic [12] 0 6 3 7 0 R. Nadal [2] • R. Nadal [2] 0 4 6 6 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 R. Nadal 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* df 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 R. Nadal 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 0-40 15-40 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 0-0 → 0-1

A. Kerber vs S. Williams



Il match deve ancora iniziare

R. Klaasen / M. Venus vs M. Bryan / J. Sock



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

I. Swiatek vs L. Kung



Il match deve ancora iniziare

P. McEnroe / J. Tarango vs H. Leconte / C. Pioline



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

J. Gerard / S. Olsson vs A. Hewett / G. Reid



Slam Wimbledon J. Gerard / S. Olsson J. Gerard / S. Olsson 40 1 3 A. Hewett / G. Reid [2] • A. Hewett / G. Reid [2] 40 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-3 J. Gerard / S. Olsson 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 1-3 → 2-3 J. Gerard / S. Olsson 15-0 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Gerard / S. Olsson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Gerard / S. Olsson 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 J. Gerard / S. Olsson 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Gerard / S. Olsson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Gerard / S. Olsson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

D. De Groot vs A. Van Koot



Il match deve ancora iniziare

A. Lapthorne / D. Wagner vs D. Alcott / L. Sithole



Il match deve ancora iniziare

S. Ellerbrock / L. Shuker vs M. Buis / A. Van Koot



Slam Wimbledon S. Ellerbrock / L. Shuker • S. Ellerbrock / L. Shuker 0 3 6 3 M. Buis / A. Van Koot [2] M. Buis / A. Van Koot [2] 0 6 4 1 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Ellerbrock / L. Shuker 3-1 M. Buis / A. Van Koot 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Ellerbrock / L. Shuker 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 M. Buis / A. Van Koot 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Ellerbrock / L. Shuker 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Buis / A. Van Koot 0-15 df 0-30 0-40 df 5-4 → 6-4 S. Ellerbrock / L. Shuker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Buis / A. Van Koot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Ellerbrock / L. Shuker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 M. Buis / A. Van Koot 15-0 ace 15-15 30-15 30-40 3-2 → 4-2 S. Ellerbrock / L. Shuker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 M. Buis / A. Van Koot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Ellerbrock / L. Shuker 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Buis / A. Van Koot 0-15 15-15 15-30 30-30 1-0 → 2-0 S. Ellerbrock / L. Shuker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Buis / A. Van Koot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Ellerbrock / L. Shuker 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 M. Buis / A. Van Koot 0-15 15-15 15-30 40-30 15-30 2-4 → 2-5 S. Ellerbrock / L. Shuker 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 M. Buis / A. Van Koot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Ellerbrock / L. Shuker 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Buis / A. Van Koot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Ellerbrock / L. Shuker 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 M. Buis / A. Van Koot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 12:30am

W. Ferreira / M. Woodforde vs R. Krajicek / M. Petchey



Slam Wimbledon W. Ferreira / M. Woodforde • W. Ferreira / M. Woodforde 40 5 R. Krajicek / M. Petchey R. Krajicek / M. Petchey 40 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 W. Ferreira / M. Woodforde 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-6 R. Krajicek / M. Petchey 15-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 W. Ferreira / M. Woodforde 15-0 15-15 15-30 30-30 4-5 → 5-5 R. Krajicek / M. Petchey 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 W. Ferreira / M. Woodforde 0-15 15-15 30-15 3-4 → 4-4 R. Krajicek / M. Petchey 0-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 W. Ferreira / M. Woodforde 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Krajicek / M. Petchey 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 W. Ferreira / M. Woodforde 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 R. Krajicek / M. Petchey 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 W. Ferreira / M. Woodforde 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Krajicek / M. Petchey 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

B. Nakashima / T. Zink vs N. Mejia / O. Styler



Il match deve ancora iniziare

F. Gonzalez / S. Grosjean vs J. Delgado / J. Marray



Il match deve ancora iniziare

R. Hijikata / N. Tajima vs B. Nakashima / T. Zink



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:30am

I. Majoli / S. Sfar vs N. Li / A. Sugiyama



Slam Wimbledon I. Majoli / S. Sfar I. Majoli / S. Sfar 15 4 0 N. Li / A. Sugiyama • N. Li / A. Sugiyama 30 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Li / A. Sugiyama 0-15 15-15 30-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Majoli / S. Sfar 0-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 N. Li / A. Sugiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 I. Majoli / S. Sfar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Li / A. Sugiyama 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 I. Majoli / S. Sfar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 3-3 N. Li / A. Sugiyama 0-15 df 0-30 0-40 1-3 → 2-3 I. Majoli / S. Sfar 0-15 15-15 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Li / A. Sugiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 I. Majoli / S. Sfar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Li / A. Sugiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

C. Fleming / X. Malisse vs J. Gimelstob / R. Hutchins



Il match deve ancora iniziare

X. Wang / X. Wang vs M. Carle / C Gauff



Il match deve ancora iniziare

D. Hewitt / P. Stearns vs C. McNally / W. Osuigwe



Il match deve ancora iniziare

Y. Erel / O. Virtanen vs J. Story / H. Wendelken



Il match deve ancora iniziare

To be Arranged 1 – Ore:

T. Enqvist / T. Johansson vs T. Haas / M. Philippoussis



Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova / K. Siniakova vs N. Melichar / K. Peschke



Il match deve ancora iniziare