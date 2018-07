WTA Bucharest: Il Tabellone di Qualificazione. Sono due le azzurre al via

WTA Bucharest International | Terra | $250.000

(1) Chiesa, Deborah vs (WC) Bondar, Anna

Lister, Cornelia vs Cristian, Jaqueline

Sramkova, Rebecca vs Eraydin, Basak

Schaefer, Anne vs (6) Radanovic, Dejana

(2) Bara, Irina vs Grymalska, Anastasia

Zavatska, Katarina vs Leykina, Polina

Cadantu, Alexandra vs (WC) Udvardy, Panna

Partaud, Marine vs (7) Rybakina, Elena

(3) Garcia Perez, Georgina vs Seguel, Daniela

Soylu, Ipek vs Dascalu, Nicoleta

(WC) Fetecau, Irina vs Ianchuk, Olga

Jani, Reka-Luca vs (5) Buyukakcay, Cagla

(4) Badosa Gibert, Paula vs Eikeri, Ulrikke

Dinu, Cristina vs Skamlova, Chantal

Liu, Claire vs Osaka, Mari

(WC) Prisacariu, Andreea vs (8) Karatantcheva, Sesil