Stefanos Tsitsipas troppo stanco dà forfait a Bastad e Amburgo

Stefanos Tsitsipas, una delle sorprese della stagione 2018, per come è riuscito a passare in poco tempo dai primi 80 ai 30 migliori giocatori del mondo a soli 19 anni, ha annunciato questo venerdì il suo ritiro da Bastad e da Amburgo, a causa della stanchezza accumulata.

“Purtroppo per me è impossibile essere pronto al 100% per Bastad e Amburgo. Io do sempre il 100 percento in campo, ma il cambio di superficie rende impossibile essere pronti”, ha detto il greco, che ha recentemente raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon.

Tsitsipas ha giocato ben 18 tornei nel 2018, al primo posto c’è Mischa Zverev con 20 tornei disputati.