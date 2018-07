Wimbledon: Il programma di Giovedì 12 Luglio

Centre Court – Ore: 2:00pm

J. Ostapenko vs A. Kerber

J. Goerges vs S. Williams

J. Clarke / H. Dart vs J. Cabal / A. Spears

No.1 Court – Ore: 2:00pm

R. Klaasen / M. Venus vs F. Nielsen / J. Salisbury

J. Rojer / D. Schuurs vs J. Murray / V. Azarenka

M. Venus / K. Srebotnik vs I. Dodig / L. Chan

No.2 Court – Ore: 12:30am

J. Delgado / J. Marray vs T. Enqvist / T. Johansson

D. Inglot / F. Skugor vs M. Bryan / J. Sock

I. Swiatek vs E. Raducanu

A. Peya / N. Melichar vs J. Sock / S. Stephens

No.3 Court – Ore: 12:30am

T. Austin / A. Keothavong vs I. Majoli / S. Sfar

W. Ferreira / M. Woodforde vs P. McEnroe / J. Tarango

M.J. Bates / A. Castle vs J. Eltingh / P. Haarhuis

Court 12 – Ore: 12:00am

A. Matusevich vs T. Mu

J. Draper vs L. Musetti

N. Mejia vs G. Soares Klier Junior

V. Allen / D. Martins vs Y. Naito / N. Sato

T. Mu / L. Zima vs N. Mejia / O. Styler

Court 18 – Ore: 12:00am

X. Wang vs C Gauff

X. Wang vs V. Dema

M. Carle / C Gauff vs S. Lansere / K. Rakhimova

X. Wang / X. Wang vs L. Kung / J. Zuger

Court 5 – Ore: 12:00am

L. Kung vs C. McNally

C. Tseng vs T. Hilderbrand

C. Burel / D. Parry vs L. Fernandez / G. Price

R. Ho / C. Tseng vs R. Hijikata / N. Tajima

Y. Erel / O. Virtanen vs T. Droguet / S. Ivanov

Court 8 – Ore: 12:00am

J. Forejtek / D. Svrcina vs B. Nakashima / T. Zink

D. Frayman / F. Rossi vs T. Naklo / M. Sawangkaew

J. De Jong / D. Wenger vs A. McHugh / T. Skatov

L. Musetti / D. Wassermann vs J. Story / H. Wendelken

F. Curmi / V. Dema vs C. McNally / W. Osuigwe

Court 11 – Ore: 12:00am

T. Boyer / W. Woodall vs M. Pucinelli De Almeida / J. Reis Da Silva

G. Drummy / A. Noel vs A. Bissett / M. Cross

S. Kartal / E. Richardson vs J. Garland / E. Liang

J. Draper / E. Hudd vs H. Gaston / C. Tabur

Court 14 – Ore: 12:00am

S. Kunieda vs G. Fernandez

N. Peifer vs S. Olsson

K. Kruger vs K. Montjane

M. Buis vs Y. Kamiji

Court 17 – Ore: 12:00am

G. Reid vs J. Gerard

S. Houdet vs A. Hewett

D. De Groot vs S. Ellerbrock

L. Shuker vs A. Van Koot

To be Arranged 1 – Ore:

T. Haas / M. Philippoussis vs F. Gonzalez / S. Grosjean