Wimbledon2018 Day1: sono subito sorprese e cadute eccellenti

L’erba verde di Wimbledon dà il benvenuto al terzo Slam dell’anno e si conferma, ancora una volta, la superficie per eccellenza delle sorprese, quella su cui è davvero difficile fare pronostici per l’imprevedibilità che regna sovrana e dove pochi punti possono decidere le sorti di un match lungo 5 set.

Cominciando dalle donne, ci strappa un sorriso l’unica nostra rappresentante, Camila Giorgi: la tennista classe ’91 conferma il suo buon feeling con i prati inglesi e si regala uno scalpo eccellente come la vittoria contro la testa di serie numero 21, la lettone Sevastova. Brava l’italiana a recuperare energie e testa dopo un secondo set che era scappato via troppo in fretta: al momento giusto la Giorgi non ha tremato (come contro la Stephens a Parigi…) e ha piazzato la zampata vincente. E adesso contro la statunitense Brengle al 2T si può fare…

La Sevastova non è l’unica testa di serie a cadere nel tabellone femminile: rumorosa la caduta della numero 4, Sloane Stephens, spazzata via dalla croata Vekic in due rapidi set, qui alla miglior partita della carriera. Così l’americana, in striscia più che positiva negli Slam, esce mestamente all’esordio. C’è un’altra testa di serie compresa fra le prime 8 a uscire con le ossa rotte da questo primo turno: Elina Svitolina (5) cede di schianto nel terzo set contro la tedesca Maria, dimostrando ancora una volta che l’erba non è di certo la sua superficie preferita. Dicono addio ai sogni di gloria anche la statunitense Vandeweghe sconfitta 8/6 al terzo dalla Siniakova, la Rybarikova (semifinalista l’anno scorso) e la cinese Shuai Zhang, sconfitte rispettivamente dalla rumena Cirstea e dalla tedesca Petkovic.

Soffrono ma superano il turno Venus Williams, Karolina Pliskova, Aga Radwanska e Buzarnescu mentre viaggiano rapide la Wozniacki, la Keys, la Goerges, Azarenka, Strycova e Bertens: per loro insidie superate, timori della vigilia scacciati e un viaggio che prosegue. Capitolo a parte merita Serena Williams: quasi 1h30 per superare in 2 set la Rus potrebbe sembrare un’eternità ma attorno a Serena c’erano troppe nubi e oggi, in parte, sono state allontanate.

Tante uscite eccellenti in questa prima giornata Slam a Wimbledon e non fa eccezione il tabellone maschile: se Federer esordisce con nuovo sponsor e si regala una facile vittoria contro Lajovic, il suo connazionale Wawrinka regala la sorpresa di giornata, battendo in 4 set il bulgaro Dimitrov e gridando al mondo intero di essere tornato. Grigor delude per l’ennesima volta in stagione e dopo un 2017 ad altissimi livelli finora non confermato…la classifica ora ne risentirà.

Veloci Cilic (3), Anderson (8), Isner (9), Querrey (11) e Raonic (13) a confermare che i bombardieri a Wimbledon trovano sempre le porte aperte mentre fra le teste di serie escono Borna Coric (16) a sorpresa contro Medvedev, Gasquet (23) nel derby contro Monfils, Krajinovic (28) contro Jarry e Leo Mayer (32) che spreca un vantaggio di 2 – 0 contro il tedesco Struff (ottimo il suo 2018). Non mancano l’appuntamento con la vittoria invece i francesi Pouille (17) e Mannarino (22), l’elegante Kohlschreiber (25) e il greco Tsitsipas (31), per la prima volta testa di serie in uno Slam. Sospeso sotto 1/3 al quinto lo spagnolo Carreno Busta: contro il rumeno Albot sarà necessaria una remontada.

In casa Italia sorridiamo con Seppi (3 set facili contro Smith), con Fabbiano in 4 contro l’erbivoro Bhambri e con Lorenzi che vince in 4 la battaglia dei terraioli contro il recente vincitore del challenger di Milano Djere. Manchiamo l’en plein di 5 vittorie su 5 per un soffio, perché Travaglia perde a mio avviso un match alla sua portata e in cui è mancata un po’ quella combattività su cui tanto si può e si deve lavorare.

Alessandro Orecchio