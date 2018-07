Itf Roma – Antico Tiro A Volo 2018: Nelle Quali Brilla La Giovane Martina Biagianti. MercoledÌ Serata Di Gala Con Tante Sorprese

Subito grande spettacolo sui campi in terra battuta del Circolo Antico Tiro a Volo, dove oggi è cominciato il torneo Itf femminile di tennis. Oltre cinquecento spettatori hanno assistito alla prima giornata di qualificazioni, piena di soddisfazioni per i colori azzurri: ben otto italiane hanno ottenuto il pass per il secondo turno in programma domani.

Sorpresa Biagianti, bene Spigarelli e Matteucci – Brilla la stella della giovanissima romana Martina Biagianti. Classe 2001, la tennista tesserata per il TC Parioli ha superato con un netto 6-0 6-4 Martina Colmegna, testa di serie numero 8 del tabellone di qualificazioni. “Speravo di giocare un match di questo livello – ha dichiarato la Biagianti – la mia arma principale è l’aggressività, appena posso entro nel campo: sto imparando anche altre cose, ma la mia indole è questa. Sono soddisfatta: tranne nel secondo set in cui mi stava sfuggendo un po’ di mano la partita, è stato davvero un grande match”. Vittorie molto convincenti anche per Martina Spigarelli contro l’israeliana Ekshibarova (6-3 6-3), per Alice Matteucci contro la brasiliana Pedretti (6-2 6-2) e per Elena De Santis contro la belga Maesfranckx (6-2 6-0). I derby tricolori sono andati a Tatiana Pieri, Angelica Raggi, Giorgia Marchetti e Lucrezia Stefanini. Fuori invece Martina Caregaro e Giulia Crescenzi, mentre Claudia Giovine non è scesa in campo contro l’uzbeka Amanmuradova. Domani in programma gli otto match di secondo turno tra cui il derby Stefanini-Raggi e la prima sessione serale: alle ore 20 sul campo centrale la Matteucci sfiderà la romena Dinu.

Mercoledì 4 luglio la cena di gala con giocatrici e sponsor – Procedono intanto i preparativi per la serata di gala, in programma mercoledì 4 luglio dalle ore 20.30. Giocatrici e sponsor saranno grandi protagonisti della festa tra buon cibo e ottima musica, lo spettacolo dei fuochi d’artificio e altre gradite sorprese. Sono attese molte personalità e naturalmente tutti i numerosi sponsor che hanno deciso di legare il loro nome al torneo: EcoFAST, main sponsor dell’evento, Ford, Of Course Italia, Banca Promos/ASE, Guarino abbigliamento Roma/Milano/Porto Cervo, Corridi Arredamenti, Special Cieling, Rheinmetall Defence, Promoscreen, Pradis, Il Pesco, Progein e Farmacia Garbatella, oltre al media partner Radio Radio che dalla giornata di domani, lunedì 2 luglio, sarà presente sui campi di via Eugenio Vajna per la diretta di Radio Radio Lo Sport.