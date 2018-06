ITF Roma Antico Tiro a Volo 2018: Rosatello, Ferrando e Di Giuseppe wild card nel main draw. Domani via alle quali con 16 azzurre

L’attesa è terminata. Ancora qualche ora e si alzerà il sipario sulla X edizione del Torneo Itf Roma – Antico Tiro a Volo 2018. Sorteggiato il tabellone di qualificazioni, domani alle ore 10 si parte con i primi match.

Main Draw: Deborah Chiesa guida la folta pattuglia azzurra – Anche quest’anno le più forti giocatrici italiane e internazionali sono pronte a darsi battaglia fino all’ultimo 15 sui campi dello storico Circolo Antico Tiro a Volo. Tanti i grandi nomi, a partire dalle azzurre. Presenti Deborah Chiesa, fresca della prima partecipazione ad un torneo del Grande Slam, e Martina Trevisan, che sta trovando la forma migliore. Insieme a loro anche Jasmine Paolini, in grado pochi mesi fa di cogliere la prima vittoria in un match Wta, Jessica Pieri, reduce dalla prima convocazione in Fed Cup, e Anastasia Grymalska. Wild card a Camilla Rosatello, vincitrice delle Prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2018, Cristiana Ferrando e Martina Di Giuseppe, carica dopo il successo al Tevere Remo. A queste andrà ad aggiungersi una quarta wild card assegnata dagli organizzatori del torneo. Dal resto del mondo ci saranno giocatrici del calibro di Danka Kovinic, Jana Cepelova e Silvia Soler-Espinosa, già campionessa su questi campi nella finale tutta spagnola del 2016 con Laura Pous-Tio. Grande curiosità anche nel vedere le giovanissime Elena Rybakina e Dayana Yastremska, rispettivamente classe 1999 e 2000, che molto bene hanno fatto in stagione.

Qualificazioni: Zarycka guida il seeding, cinque i derby tricolori – Sono ben sedici le giocatrici italiane presenti nel tabellone di qualificazioni, dieci delle quali saranno protagoniste di veri e propri incontri “fratricidi”. Arianna Capogrosso affronterà Tatiana Pieri, Federica Di Sarra se la vedrà con Lucrezia Stefanini mentre la giovanissima Virginia Ciccone proverà ad impensierire Giorgia Marchetti. In programma anche le sfide tra Biagianti e Colmegna e tra Raggi e Giovanardi. Impegno piuttosto complicato per Claudia Giovine, sorteggiata con l’esperta uzbeka Akgul Amanmuradova (ex numero 50 del ranking mondiale). La testa di serie n. 2, la rumena Cristina Dinu, farà il suo esordio contro la giapponese Rika Fujiwara. Nella giornata di domani, domenica 1 luglio, saranno disputati i quindici incontri di primo turno con inizio a partire dalle ore 10.00.