Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione maschile con tutti gli Spot.

(1) J. Munar vs A. Collarini

B. Schnur vs S. Giraldo

G. Oliveira vs C. Harrison

D. Novikov vs (18) C. Hemery

(2) R. Bemelmans vs C. Eubanks

M. Kecmanovic vs E. Lopez Perez

A. Santillan vs T. Brkic

M. Donati vs (30) B. Tomic

(3) I. Ivashka vs D. Evans

M. Polmans vs M. Bachinger

E. Gerasimov vs D. Novak

M. Purcell vs (21) D. Young

(4) E. Ymer vs S. Napolitano

S. Caruso vs A. Menendez-Maceiras

A. Balazs vs D. Lee

G. Barrere vs (23) T. Monteiro

(5) J. Zopp vs G. Loffhagen

A. Giannessi vs D. Petrovic

M. Moraing vs L. Harris

I. Nedelko vs (25) S. Travaglia

(6) G. Melzer vs N. Serdarusic

D. Koepfer vs T. Ito

N. Gombos vs G. Sakharov

D. Gimeno-Traver vs (29) S. Ofner

(7) Y. Hanfmann vs S. Robert

S. Gutierrez-Ferrol vs L. Glasspool

K. King vs L. Vanni

B. Rola vs (24) A. Vatutin

(8) P. Polansky vs T-H. Yang

A. McHugh vs A. Davidovich Fokina

A. De Greef vs J. Kubler

E. King vs (26) A. Pavlasek

(9) H. Dellien vs G. Soeda

J. Kovalik vs J. Melzer

D. Brown vs S. Kozlov

I. Marchenko vs (20) Y. Maden

(10) M. Granollers vs O. Otte

J-P. Smith vs U. Ignatik

M. Safwat vs J. Draper

N. Rubin vs (19) M. Mmoh

(11) H. Hurkacz vs K. De Schepper

M. Krueger vs R. Opelka

J. Londero vs C. Garin

D. Galan vs (17) N. Mahut

(12) L. Sonego vs V. Safranek

Y. Uchiyama vs C. Lestienne

Z. Kolar vs A. Matusevich

F. Peliwo vs (27) E. Gulbis

(13) Q. Halys vs A. Bolt

A. Ward vs D. King

S. Nagal vs K. Majchrzak

T. Kokkinakis vs (28) M. Arevalo

(14) B. Fratangelo vs H. Moriya

J. Ward vs M. Trungelliti

B. Bonzi vs Y. Watanuki

A. Martin vs (32) A. Bublik

(15) R. Ramanathan vs S. Bolelli

F. Bagnis vs V. Galovic

B. Klahn vs R. Ojeda Lara

A. Hoang vs (31) C. Ruud

(16) T. Fabbiano vs G. Clezar

T. Kamke vs P. Gunneswaran

J. Jung vs N. Milojevic

R. Olivo vs (22) H. Laaksonen