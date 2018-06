Ad Halle Roger Federer si salva contro Benoit Paire annullando 2 match point (Video)

Ancora un successo – il sesto in sei incontri – sul francese Benoit Paire e ancora un quarto di finale – il 16o in altrettante partecipazioni – ad Halle. Roger Federer si mantiene in vetta al ranking mondiale grazie ad un successo sudatissimo negli ottavi di finale contro l’ostico francese. Il renano alla fine si è imposto dopo due ore di gioco con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (9/7) e soprattutto dopo aver salvato ben due match point (nel tiebreak decisivo).

Sulla terra tedesca, dove è campione in carica e dove ha già trionfato in nove occasioni, il basilese ha prima conquistato un primo set “alla Federer” – con break piazzato nel momento giusto, all’ottavo game – ma poi ha subito la veemente reazione del transalpino, che si è portato subito avanti 4-0 nella seconda frazione. Equilibratissimo il terzo set, con Federer che ha messo un paio di palle sula riga nei momenti decisivi, mentre Paire (come spesso gli accade) è crollato proprio sul più bello. Ora il renano sfiderà l’australiano Matthew Ebden (60).

La partita punto per punto