Wimbledon: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Wimbledon, UK Grand Slam

Date: 7/2/2018 Original Cut Off: 102 Ranking Date: 5/21/2018

1 Nadal, Rafael (ESP)

2 Federer, Roger (SUI)

3 Zverev, Alexander (GER)

4 Cilic, Marin (CRO)

5 Dimitrov, Grigor (BUL)

6 Del Potro, Juan Martin (ARG)

7 Anderson, Kevin (RSA)

8 Thiem, Dominic (AUT)

9 Goffin, David (BEL)

10 Isner, John (USA)

11 Carreno Busta, Pablo (ESP)

12 Schwartzman, Diego (ARG)

13 Querrey, Sam (USA)

14 Bautista Agut, Roberto (ESP)

15 Sock, Jack (USA)

16 Pouille, Lucas (FRA)

17 Edmund, Kyle (GBR)

18 Berdych, Tomas (CZE)

19 Fognini, Fabio

20 Chung, Hyeon (KOR)

21 Nishikori, Kei (JPN)

22 Djokovic, Novak (SRB)

23 Kyrgios, Nick (AUS)

24 Kohlschreiber, Philipp (GER)

25 Wawrinka, Stan (SUI)

26 Shapovalov, Denis (CAN)

27 Mannarino, Adrian (FRA)

28 Raonic, Milos (CAN)

29 Krajinovic, Filip (SRB)

30 Dzumhur, Damir (BIH)

31 Rublev, Andrey (RUS)

32 Gasquet, Richard (FRA)

33 Lopez, Feliciano (ESP)

34 Muller, Gilles (LUX)

35 Verdasco, Fernando (ESP)

36 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

37 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)

38 Monfils, Gael (FRA)

39 Khachanov, Karen (RUS)

40 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

41 Coric, Borna (CRO)

42 Ferrer, David (ESP)

43 Mayer, Leonardo (ARG)

44 Haase, Robin (NED)

45 Murray, Andy (GBR)

46 Sugita, Yuichi (JPN)

47 Johnson, Steve (USA)

48 Sousa, Joao (POR)

49 Gojowczyk, Peter (GER)

50 Paire, Benoit (FRA)

51 Seppi, Andreas

52 Zverev, Mischa (GER)

53 Medvedev, Daniil (RUS)

54 Dolgopolov, Alexandr (UKR)

55 Sandgren, Tennys (USA)

56 Harrison, Ryan (USA)

57 Donaldson, Jared (USA)

58 Millman, John (AUS)

59 Jarry, Nicolas (CHI)

60 Fucsovics, Marton (HUN)

61 Tiafoe, Frances (USA)

62 Benneteau, Julien (FRA)

63 Jaziri, Malek (TUN)

64 Bedene, Aljaz (SLO)

65 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

66 Delbonis, Federico (ARG)

66 Nishioka, Yoshihito (JPN) PR

67 Struff, Jan-Lennard (GER)

68 Lajovic, Dusan (SRB)

69 Marterer, Maximilian (GER)

70 Fritz, Taylor (USA)

71 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

71 Lu, Yen-Hsun (TPE) PR

72 Cecchinato, Marco

73 Ebden, Matthew (AUS)

74 Lorenzi, Paolo

75 Simon, Gilles (FRA)

76 Cuevas, Pablo (URU)

77 Carballes Baena, Roberto (ESP)

78 Donskoy, Evgeny (RUS)

79 Vesely, Jiri (CZE)

80 Daniel, Taro (JPN)

81 Pella, Guido (ARG)

82 Basic, Mirza (BIH)

83 Baghdatis, Marcos (CYP)

84 Kicker, Nicolas (ARG)

85 Thompson, Jordan (AUS)

86 Chardy, Jeremy (FRA)

87 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

88 Pospisil, Vasek (CAN)

89 Troicki, Viktor (SRB)

90 Mayer, Florian (GER)

91 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

92 Berankis, Ricardas (LTU)

93 Karlovic, Ivo (CRO)

94 Bhambri, Yuki (IND)

95 Copil, Marius (ROU)

96 Berrettini, Matteo

97 Albot, Radu (MDA)

98 Istomin, Denis (UZB)

99 Youzhny, Mikhail (RUS)

100 Lacko, Lukas (SVK)

101 Zeballos, Horacio (ARG)

102 Norrie, Cameron (GBR)

Alternates

103 Djere, Laslo (SRB)

104 Stebe, Cedrik-Marcel (GER)

105 Sela, Dudi (ISR)

105 Andujar, Pablo (ESP) PR

105 Duckworth, James (AUS) PR

106 De Minaur, Alex (AUS)

107 Elias, Gastao (POR)

108 McDonald, Mackenzie (USA)

109 Andreozzi, Guido (ARG)

110 Fratangelo, Bjorn (USA)

111 Bemelmans, Ruben (BEL)

112 Melzer, Gerald (AUT)

114 Kudla, Denis (USA)

115 Fabbiano, Thomas

116 Mahut, Nicolas (FRA)

117 Klizan, Martin (SVK)

118 Smyczek, Tim (USA)

119 Ivashka, Ilya (BLR)

120 Sousa, Pedro (POR)

121 Ramanathan, Ramkumar (IND)

122 Ymer, Elias (SWE)

123 Hanfmann, Yannick (GER)

124 Monteiro, Thiago (BRA)

125 Polansky, Peter (CAN)

126 Sonego, Lorenzo

127 Hemery, Calvin (FRA)

128 Maden, Yannick (GER)

129 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

130 Bolelli, Simone

131 Ofner, Sebastian (AUT)

132 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

133 Mmoh, Michael (USA)

134 Halys, Quentin (FRA)

135 Granollers, Marcel (ESP)

137 Young, Donald (USA)

138 Zopp, Jurgen (EST)

139 Dellien, Hugo (BOL)

140 Laaksonen, Henri (SUI)

141 Bublik, Alexander (KAZ)

142 Vatutin, Alexey (RUS)

143 Moutet, Corentin (FRA)

144 Opelka, Reilly (USA)

145 Travaglia, Stefano

146 Arevalo, Marcelo (ESA)

147 Kovalik, Jozef (SVK)

148 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

149 Brown, Dustin (GER)

150 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

Wimbledon Q, UK Grand Slam

Date: 6/25/2018 Original Cut Off: 231 Ranking Date: 6/4/2018

105 De Minaur, Alex (AUS)

105 Duckworth, James (AUS) PR

107 McDonald, Mackenzie (USA)

108 Andreozzi, Guido (ARG)

109 Fratangelo, Bjorn (USA)

110 Bemelmans, Ruben (BEL)

111 Melzer, Gerald (AUT)

113 Kudla, Denis (USA)

114 Elias, Gastao (POR)

115 Fabbiano, Thomas

116 Mahut, Nicolas (FRA)

119 Ivashka, Ilya (BLR)

121 Ramanathan, Ramkumar (IND)

122 Ymer, Elias (SWE)

123 Monteiro, Thiago (BRA)

124 Polansky, Peter (CAN)

125 Sonego, Lorenzo

126 Maden, Yannick (GER)

127 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

127 Gerasimov, Egor (BLR) PR

129 Bolelli, Simone

130 Hemery, Calvin (FRA)

131 Mmoh, Michael (USA)

132 Granollers, Marcel (ESP)

133 Young, Donald (USA)

135 Halys, Quentin (FRA)

136 Zopp, Jurgen (EST)

137 Laaksonen, Henri (SUI)

138 Hanfmann, Yannick (GER)

139 Bublik, Alexander (KAZ)

140 Vatutin, Alexey (RUS)

141 Moutet, Corentin (FRA)

142 Opelka, Reilly (USA)

143 Travaglia, Stefano

144 Arevalo, Marcelo (ESA)

145 Dellien, Hugo (BOL)

145 Melzer, Jurgen (AUT) PR

146 Kovalik, Jozef (SVK)

147 Ofner, Sebastian (AUT)

148 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

149 Brown, Dustin (GER)

150 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

151 Jung, Jason (TPE)

152 Kavcic, Blaz (SLO)

153 Moraing, Mats (GER)

154 Bachinger, Matthias (GER)

155 Munar, Jaume (ESP)

156 Otte, Oscar (GER)

157 Ruud, Casper (NOR)

158 Klahn, Bradley (USA)

159 Kubler, Jason (AUS)

160 Gulbis, Ernests (LAT)

161 Ito, Tatsuma (JPN)

162 Martin, Andrej (SVK)

163 Estrella Burgos, Victor (DOM)

164 Broady, Liam (GBR)

165 King, Darian (BAR)

167 Gombos, Norbert (SVK)

168 Robert, Stephane (FRA)

169 King, Kevin (USA)

170 Peliwo, Filip (CAN)

172 Londero, Juan Ignacio (ARG)

173 Rubin, Noah (USA)

174 Garin, Christian (CHI)

175 Escobedo, Ernesto (USA)

176 Kozlov, Stefan (USA)

177 Polmans, Marc (AUS)

179 Bolt, Alex (AUS)

180 Soeda, Go (JPN)

181 Galovic, Viktor (CRO)

182 Safwat, Mohamed (EGY)

183 Gunneswaran, Prajnesh (IND)

184 De Schepper, Kenny (FRA)

185 Pavlasek, Adam (CZE)

186 Novikov, Dennis (USA)

187 Ojeda Lara, Ricardo (ESP)

187 Giraldo, Santiago (COL) PR

188 Hurkacz, Hubert (POL)

189 Majchrzak, Kamil (POL)

190 Trungelliti, Marco (ARG)

191 Milojevic, Nikola (SRB)

193 Paul, Tommy (USA)

194 Eubanks, Christopher (USA)

195 Vanni, Luca

196 King, Evan (USA)

197 Barrere, Gregoire (FRA)

198 Smith, John-Patrick (AUS)

198 Marchenko, Illya (UKR) PR

199 Giannessi, Alessandro

200 Kecmanovic, Miomir (SRB)

201 Serdarusic, Nino (CRO)

202 Ignatik, Uladzimir (BLR)

203 Bagnis, Facundo (ARG)

205 Napolitano, Stefano

206 Tomic, Bernard (AUS)

207 Harrison, Christian (USA)

208 Lopez Perez, Enrique (ESP)

209 Santillan, Akira (AUS)

210 Sakharov, Gleb (FRA)

211 Balazs, Attila (HUN)

212 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

213 Taberner, Carlos (ESP)

214 Harris, Lloyd (RSA)

215 Lestienne, Constant (FRA)

216 Purcell, Max (AUS)

217 Novak, Dennis (AUT)

218 Oliveira, Goncalo (POR)

219 Olivo, Renzo (ARG)

220 Nagal, Sumit (IND)

221 Moriya, Hiroki (JPN)

223 Kamke, Tobias (GER)

224 Clarke, Jay (GBR)

225 Petrovic, Danilo (SRB)

226 Hoang, Antoine (FRA)

227 Yang, Tsung-Hua (TPE)

228 Caruso, Salvatore

229 Griekspoor, Tallon (NED)

230 Krueger, Mitchell (USA)

231 Clezar, Guilherme (BRA)

Alternates

232 Rola, Blaz (SLO)

233 Collarini, Andrea (ARG)

234 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

236 Donati, Matteo

237 Koepfer, Dominik (GER)

238 Galan, Daniel Elahi (COL)

239 Quiroz, Roberto (ECU)

240 Schnur, Brayden (CAN)

241 Brkic, Tomislav (BIH)

242 Bonzi, Benjamin (FRA)