Scandalo Scommesse: Nicolas Kicker squalificato per tre anni

Durissima la sanzione verso Nicolas Kicker dalla Tennis Integrity Unit.

L’organo ufficiale ha squalificato il tennista argentino per sei anni con la condizionale. Se Kicker non dovesse commettere infrazioni nel regolamento, da qui al 24 maggio 2021, potrà tornare a competere in quella data.

Lo scorso 23 maggio Kicker era stato giudicato colpevole per aver alterato il risultato di una partita al Challenger di Padova nel giugno 2015 e di un’altra al Challenger di Baranquilla, Colombia, nel settembre dello scorso anno.