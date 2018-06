ATP Stoccarda: Roger Federer conquista il 98° titolo. Raonic battuto in due set

Roger Federer vince per la prima volta in carriera il torneo ATP 250 di Stoccarda e conquista il 98° titolo in carriera nel circuito maggiore. Il primo trionfo alla “Mercedes Cup” ha un sapore ultra-positivo per il giocatore svizzero che, oltre ad essersi avvicinato a quota 100 titoli vinti, è tornato in vetta al ranking mondiale, superando Rafael Nadal che ha scelto di non prendere parte ad alcun torneo su erba prima di Wimbledon.

Il trentaseienne di Basilea, classe 1981, ha superato in finale il canadese Milos Raonic col punteggio di 6-4 7-6(3). Per Federer, che la prossima settimana sarà impegnato all’ATP 500 di Halle (affronterà Aljaz Bedene al primo turno), si tratta del diciottesimo trionfo su erba nel circuito maggiore su un totale di ventiquattro finali disputate.

Su questa superficie è imbattuto da oltre un anno: nel giugno 2017 perse, proprio qui a Stoccarda, da Tommy Haas, per poi inanellare una serie di vittorie consecutive che lo hanno portato, a luglio, a trionfare in quel di Wimbledon, grande obiettivo stagionale del giocatore elvetico.

A decidere la prima frazione è stato un break arrivato nel terzo gioco: trattasi quasi di un “record”, visto che Raonic non aveva mai perso la battuta nelle tre precedenti sfide con Mirza Basic, Marton Fucsovics e Tomas Berdych. Nel secondo parziale non ci sono state palle break e si è andati al tiebreak, nel quale Federer si è mostrato nettamente superiore al suo avversario vincendolo per sette punti a tre: decisivo, qui, un doppio fallo del canadese sul punteggio di 4-3 in favore del nativo di Basilea.

Lorenzo Carini