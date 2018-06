Davis Cup, Group III America: promozione per Bahamas e Honduras

Si sono giocati negli ultimi giorni diversi incontri validi per il Group III America di Coppa Davis. Bahamas e Honduras hanno avuto la meglio sulle contendenti e hanno ottenuto il pass per il Group II 2019: una promozione inattesa per entrambe le squadre che hanno come obiettivo quello di entrare nel tennis che conta.

Le Bahamas, al via ininterrottamente nelle serie minori di Coppa Davis dal 1989, non sono mai andate oltre i Play-Off per il World Group, raggiunti nel 1993 quando persero dagli Stati Uniti di Andre Agassi. Conclusa la Pool B di qualificazione con quattro vittorie su quattro (undici incontri vinti su dodici), la nazionale guidata dal capitan-giocatore Marvin Rolle, ex Top-700 in doppio nel 2011, non ha poi steccato nel match decisivo contro il Costa Rica: 2-1, decisivo il doppio portato a casa da Major/Rolle su Flores/Saborio per 4-6 6-4 6-3.

L’Honduras, classificatosi al secondo posto nella Pool B alle spalle proprio delle Bahamas, ha superato la prima fase per il “rotto della cuffia” grazie al parziale incontri vinti-persi favorevole (7-5) ai danni Giamaica (6-6) e Antigua & Barbuda (5-7). Nel match decisivo per la promozione, la squadra di Keny Turcios ha regolato il Paraguay per 2-0: non disputato il doppio, ininfluente ai fini dell’esito finale.

GRUPPO III AMERICA – PLAYOFF:

Bahamas b. Costa Rica 2-1

Honduras b. Paraguay 2-0

*Bahamas e Honduras promosse nel Gruppo II 2019