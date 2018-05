Tennis World Tour – The Court is Yours

il videogioco di simulazione tennistica sviluppato da Breakpoint e distribuito da Bigben è disponibile da oggi in tutti i negozi e in download digitale.

Tennis World Tour, è il nuovo standard dei videogiochi di tennis sviluppato da un team veterano del genere. All’interno del gioco è possibile selezionare 31 tennisti professionisti, imparare ogni tipo di tiro, dominare tutte le superfici e intraprendere una modalità carriera estremamente realistica. Definisci il tuo stile di gioco per diventare il N.1 al mondo!

• 31 dei migliori tennisti al mondo: Roger Federer, Fabio Fognini, Angelique Kerber, Stan Wawrinka e molte altre leggende dello sport.

• 18 tipi di campo: sintetico, terra rossa, erba e persino parquet. Ogni superficie influirà molto sulle condizioni di gioco.

• Crea il tuo giocatore e intraprendi una carriera ispirata alla sua vita professionale: allenati, partecipa a tornei, ingaggia lo staff adatto, acquista l’equipaggiamento giusto e molto altro ancora.

• Decidi quale strategia adottare in ogni match e usa le carte abilità per sconfiggere gli avversari.

• I match online saranno disponibili pochi giorni dopo il lancio, mentre la leaderboard e i match privati multiplayer dal 12 Giugno.

Tennis World Tour è disponibile da oggi su PlayStation®4, la versione Xbox One sarà disponibile dal 1 Giugno, mentre le versioni Nintendo Switch™ e PC arriveranno nei negozi il 12 Giugno 2018.