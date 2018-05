ATP Stoccarda e s’Hertogenbosch: Entry list. Sono due gli azzurri al via

Settimana 11-17 Giugno 2018

STUTTGART (G) €656,015 /28 Q16

S’HERTOGENBOSCH (G) €612,755 /28 Q16

Stuttgart, Germany ATP 250

Date: 6/11/2018 Original Cut Off: 69 Ranking Date: 4/30/2018

2 Federer, Roger (SUI)

18 Pouille, Lucas (FRA)

20 Raonic, Milos (CAN)

22 Chung, Hyeon (KOR)

24 Kyrgios, Nick (AUS)

30 Lopez, Feliciano (ESP)

33 Ferrer, David (ESP)

34 Kohlschreiber, Philipp (GER)

40 Monfils, Gael (FRA)

42 Shapovalov, Denis (CAN)

49 Paire, Benoit (FRA)

52 Gojowczyk, Peter (GER)

54 Zverev, Mischa (GER)

59 Cecchinato, Marco

60 Pella, Guido (ARG)

61 Fucsovics, Marton (HUN)

62 Struff, Jan-Lennard (GER)

66 Fritz, Taylor (USA)

69 Millman, John (AUS)

Alternates





26 Krajinovic, Filip (SRB)27 Mannarino, Adrian (FRA)28 Muller, Gilles (LUX)29 Gasquet, Richard (FRA)37 Verdasco, Fernando (ESP)38 Khachanov, Karen (RUS)39 Murray, Andy (GBR)43 Haase, Robin (NED)46 Sugita, Yuichi (JPN)50 Medvedev, Daniil (RUS)51 Sandgren, Tennys (USA)56 Dolgopolov, Alexandr (UKR)57 Harrison, Ryan (USA)63 Bedene, Aljaz (SLO)67 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)71 Lu, Yen-Hsun (TPE) PR74 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)75 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

Alternates