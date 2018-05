Pre-Quali Roma: Risultati prima giornata. Domani in campo Sonego e Napolitano

Ecco i risultati della prima giornata del torneo di pre-qualificazione per gli Internazionali d’Italia che si svolgeranno a Roma da sabato 12 maggio a domenica 20 maggio: ai vincitori dei rispettivi tornei, maschile e femminile, andrà una wild card per il tabellone principale, mentre ne saranno assegnate altre quattro per le qualificazioni.

Le prime due teste di serie del tabellone maschile sono Lorenzo Sonego e Matteo Napolitano, mentre in quello femminile sono Deborah Chiesa e Martina Trevisan, i quali faranno il loro esordio nella giornata di domani.





Sabato 5 maggio – Prima giornata

UOMINI – 1° turno

Marco Speronello b. Jacopo Stefanini 63 36 64Stefano Baldoni b. Alessando Luisi 46 63 64Daniele Capecchi b. Lorenzo Papasidero 62 61Giovanni Rizzuti b. Tommaso Roggero 67(1) 61 76(2)

DONNE – 1° turno

Alberta Brianti b. Dalila Spiteri 06 62 64Marianna Natali b. Sara Cambogi 75 76(4)Federica Bilardo b. Alice Balducci 63 36 63Paula Ormachea b. Federica Prati 62 62Tatiana Pieri b. Anastasia Piangerelli 64 64Katherina Tsygourova b. Jessica Bertoldo 64 57 62Claudia Giovine b. Benedetta Ivaldi 76(6) 64Giulia Gabba b. Alessia Bianchi 75 63Nastassja Burnett b. Alice Vicini 61 62Sara Guglielminotti b. Giorgia Pinto 16 60 76(2)Anna Floris b. Monica Cappelletti 76(3) 62Chiara Mendo b. Federica Grazioso 36 64 76(8)Giulia Carbonaro b. Natasha Piludu 64 76(2)Elisabetta Cocciaretto b. Enola Chiesa 62 61