Belinda Bencic non ci sarà nel torneo di casa di Lugano

Dopo aver già dovuto dare forfait per il torneo di Miami una settimana fa, la 21enne Belinda Bencic non potrà prendere parte neppure al torneo sulla terra rossa in programma da 9 al 15 aprile a Lugano.

La svizzera è ancora alle prese con un problema al piede destro.

La rinuncia della Bencic ha nel frattempo aperto le porte a una wild card per la russa Svetlana Kuznetsova.