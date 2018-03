Italia contro Francia: sarà una piccola impresa?

Dal 6 all’8 aprile sulla terra rossa di Genova si svolgerà il weekend di Coppa Davis valido per i quarti di finale del World Group 2018: sarà Italia contro Francia, la banda capitanata in campo da Fognini contro i detentori del titolo. Con le convocazioni diramate, fra piacevoli sorprese e granitiche certezze, è già tempo di pronostici.

Barazzutti si è affidato all’usato garantito (passatemi il termine…) con Fognini (scelta ovvia e giusta), Seppi (condizione da valutare dopo lo stop forzato e voluto?), Bolelli (ottimo in doppio) e Lorenzi (anche lui da valutare dopo l’infortunio…) più la piacevole novità Berrettini, per la prima volta in nazionale e portato per fare esperienza e respirare l’aria dei grandi appuntamenti. La Francia di capitan Noah risponderà con un Pouille già top10 ma non nel suo momento migliore, con i doppisti Herbert e Mahut più Mannarino e Chardy: non una squadra scarsa ma mancano i vari Tsonga, Gasquet e Monfils, giocatori che al meglio delle loro condizioni valgono i migliori 10 del ranking. E questa è una piacevole notizia.

Non voglio girarci attorno: abbiamo una grande occasione contro una squadra non al meglio, una squadra contro cui viviamo da sempre una forte rivalità ma che questa volta possiamo affrontare in casa con il supporto del caloroso tifo genovese e sulla nostra superficie preferita. Sono parzialmente d’accordo con le scelte del nostro capitano non giocatore: Fabbiano su terra battuta non si esprime al meglio, Cecchinato deve ancora dimostrare di valere certi palcoscenici scrollandosi di dosso l’aria dei challenger dove la fa da padrone mentre avrei rischiato portando Stefano Travaglia, un tennista in fiducia, che ha già dimostrato di poter reggere la distanza dei 3 set su 5 e che per me, allo stato attuale dei fatti, vale di più dei rientranti Seppi e Lorenzi. È vero che è stato fermo praticamente un mese ma per una scelta ben precisa di programmazione e non certo per piccoli/medi infortuni. In ogni caso tifo assicurato e italiani da supportare al massimo.

Fognini inamovibile in singolare e ancora chiamato a fare gli straordinari in doppio, con le variabili Seppi/Lorenzi che potrebbero alternarsi negli altri singolari di giornata: è tempo di costruire una piccola impresa, dobbiamo crederci. Il risultato importante che potrebbe fungere da spinta al movimento tennistico intero, è come non mai a portata di mano.





Alessandro Orecchio