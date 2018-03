Combined Miami: Il programma di Mercoledì 28 Marzo

Stadium – Ora italiana: 16:45 (ora locale: 10:45 am)

1. Ashleigh Barty / CoCo Vandeweghe vs Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova

2. [6] Jelena Ostapenko vs [4] Elina Svitolina (non prima ore: 19:00)

3. [19] Hyeon Chung vs [14] John Isner (non prima ore: 21:00)

4. [8] Venus Williams vs [Q] Danielle Collins (non prima ore: 01:00)

5. [5] Juan Martin Del Potro vs [20] Milos Raonic (non prima ore: 03:00)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld vs Elise Mertens / Demi Schuurs

2. [3] Oliver Marach / Mate Pavic vs Karen Khachanov / Andrey Rublev (non prima ore: 19:00)

3. Steve Johnson / Sam Querrey vs [8] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

4. Raven Klaasen / Michael Venus vs [4] Bob Bryan / Mike Bryan (non prima ore: 23:00)

5. Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff vs Nikola Mektic / Alexander Peya