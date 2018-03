Futures Tel Aviv: finale per Roberto Marcora

Settimana più che positiva per Roberto Marcora, capace di raggiungere la finale del torneo Futures di Tel Aviv (Israele, $15,000).

Impegnato in Israele dai primi giorni del mese (ha giocato, nelle settimane scorse, a

anche a Ramat Gan e Ramat Hasharon, ottenendo un primo turno e i quarti di finale), il 28enne di Busto Arsizio è riuscito finalmente a portare a casa quattro vittorie consecutive, rispettando a pieno ogni pronostico, e a raggiungere, anche grazie ad un pizzico di fortuna per le premature eliminazioni del n.3 Bulis e del n.2 Musialek, la seconda finale stagionale nel circuito Futures, dopo quella persa ad inizio febbraio contro Boluda-Purkiss in Tunisia.

In semifinale il tennista azzurro ha sconfitto il ceco David Poljak col punteggio di 7-5 6-2: nel corso della partita, non ha mai ceduto il servizio. Nella giornata di domani se la vedrà con il belga Yannick Vandenbulcke, classe 1990 e n.377 della classifica mondiale (best ranking).

Roberto Marcora, che non vince un titolo Futures addirittura dal 2015, va a caccia dell’undicesimo trionfo in carriera, il quarto sul cemento.

Comunque vada, è già certo di compiere un grande salto nel ranking ATP: in caso di sconfitta sarà n.504 (+54), mentre se dovesse vincere entrerebbe fra i primi 500 ed andrebbe a posizionarsi al 470° posto.

Lorenzo Carini