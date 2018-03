Jack Sock ed il suo difficile inizio di stagione: “Questo inizio 2018 è stato molto difficile in singolare, ma ho fatto le cose che dovevo fare”

Jack Sock è al momento una delle grandi delusioni di questo inizio di 2018. Con solo due vittorie, il tennista americano, che ha avuto un finale spettacolare nella scorsa stagione, dove conquistò il torneo Masters 1000 di Parigi Bercy e si qualificò per le ATP Finals – deve ancora riguadagnare il suo miglior tennis, anche se la scorsa settimana ha vinto il doppio ad Indian Wells.

L’attuale numero 11 del mondo ammette che il titolo raggiunto potrebbe avere un’influenza anche in singolare: “Penso che sia molto importante. Ho dimostrato in passato che cerco sempre di giocare il doppio quando si adatta al mio programma, specialmente quando gioco con grandi amici come Isner “, ha dichiarato l’americano.

Circa il suo rendimento in singolare, Sock riconosce di essere stato al di sotto delle sue aspettative: “Questo inizio 2018 è stato molto difficile in singolare, ma ho fatto le cose che dovevo fare. Ho preso una pausa di un mese dopo l’Australian Open e sono sulla strada giusta e con il pensiero giusto,” ha ammesso il venticinquenne, che affronterà al secondo turno del Miami Open, l’indiano Yuki Bhambri.