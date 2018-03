Challenger Lille: Il tabellone di quali. Nessun italiano al via

Challenger Lille | Indoor | e43.000

(1) Grigelis, Laurynas vs (WC) Bertimon, Charles

Durasovic, Viktor vs Ruusuvuori, Emil

Echargui, Moez vs Olaso, Guillermo

Nys, Hugo vs (8) Masur, Daniel

(2) Ward, Alexander vs Desein, Niels

Corrie, Edward vs Guinard, Manuel

Tabatruong, Maxime vs Lenz, Julian

Boutillier, Remi vs (5) Escoffier, Antoine

(3) Guez, David vs (WC) Gueydan, Quentin

Cacic, Nikola vs Arends, Sander

Geens, Clement vs Kern, Robin

Kanar, Jonathan vs (7) Doumbia, Sadio

(4) Griekspoor, Scott vs (WC) Vandermeersch, Cyril

Borsos, Gabor vs Gelhardt, Luca

Margaroli, Luca vs Barrere, Gregoire

Carr, Simon vs (6) Zhyrmont, Dzmitry