Masters 1000 Indian Wells: Il programma di Sabato 10 Marzo. In campo Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Roger Federer

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Stefanos Tsitsipas vs [5] Dominic Thiem

2. [8] Venus Williams vs Sorana Cirstea

3. Serena Williams vs [29] Kiki Bertens

4. [3] Grigor Dimitrov vs Fernando Verdasco

5. [1] Roger Federer vs Federico Delbonis (non prima ore: 04:00)

6. [13] Sloane Stephens vs [WC] Victoria Azarenka (non prima ore: 05:30)

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Tomas Berdych vs Maximilian Marterer

2. [30] Pablo Cuevas vs Denis Shapovalov

3. Taylor Fritz vs [27] Andrey Rublev

4. [Q] Lara Arruabarrena vs [2] Caroline Wozniacki (non prima ore: 01:00)

5. [7] Bob Bryan / Mike Bryan vs Alexander Zverev / Mischa Zverev (non prima ore: 03:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Madison Keys vs [WC] Danielle Collins

2. Jeremy Chardy vs [16] Fabio Fognini

3. Jared Donaldson vs [13] Roberto Bautista Agut

4. Dusan Lajovic vs [23] Hyeon Chung

5. Ekaterina Makarova vs [10] Angelique Kerber

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mona Barthel vs [4] Elina Svitolina

2. Evgeny Donskoy vs [7] Kevin Anderson

3. [24] Elena Vesnina vs Catherine Bellis

4. [11] Pablo Carreno Busta vs Horacio Zeballos

5. Raven Klaasen / Michael Venus vs Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin vs Gilles Muller / Sam Querrey

2. Natalia Vikhlyantseva vs [12] Julia Goerges

3. Daniil Medvedev vs [LL] Matteo Berrettini

4. [7] Caroline Garcia vs Jennifer Brady

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Sofya Zhuk vs [18] Magdalena Rybarikova

2. [3] Oliver Marach / Mate Pavic vs [WC] Steve Johnson / Daniel Nestor

3. [21] Anastasija Sevastova vs Monica Puig

4. [19] Albert Ramos-Vinolas vs Borna Coric

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [27] Carla Suárez Navarro vs [Q] Su-Wei Hsieh

2. Katerina Siniakova vs [20] Daria Kasatkina

3. [26] Damir Dzumhur vs Nicolas Kicker

4. [Q] Mitchell Krueger vs [25] Filip Krajinovic

STADIUM 8 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Timea Babos / Kristina Mladenovic vs [G] Kateryna Bondarenko / Aleksandra Krunic

2. Nicole Melichar / Kveta Peschke vs [3] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu

3. [8] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [28] Anett Kontaveit vs Aliaksandra Sasnovich

2. Ben McLachlan / Julio Peralta vs [8] Ivan Dodig / Rajeev Ram

3. [Q] Yanina Wickmayer vs [26] Daria Gavrilova

4. [20] Adrian Mannarino vs [Q] Peter Polansky