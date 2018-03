Torna Serena: cosa dobbiamo aspettarci?

Finalmente avverrà il comeback tanto desiderato e atteso dagli appassionati di tennis femminile: in un circuito WTA che cerca disperatamente la sua regina, torna Serena Williams dopo la pausa per la maternità, disposta a rimettersi in gioco e cercare ci raggiungere in tempi brevi l’ennesimo record Slam.

Finora un’esibizione a inizio anno contro la Ostapenko, un’annunciata partecipazione a Melbourne con forfait dell’ultima ora, prima della recente apparizione all’esibizione Tie Break Tens, dove ha battuto la Bartoli ma perso in semi dalla Zhang. Adesso però si fa sul serio, perché a Indian Wells non si tratterrà più di un momento di puro show: ci saranno in palio punti, soldi, la classifica e la voglia di zittire tutti quelli che le dicono di non tornare, perché il rischio è quello di scalfire l’immagine di campionessa che Serena fino all’ultimo Australian Open vinto (era incinta della piccola Olympia) ha fatto sua senza alcun problema e/o voce contraria.

Scenderà in campo contro la kazaka Diyas e a detta del suo team o di chi le sta vicino sarà spettacolo allo stato puro: coach Mouratoglou si aspetta che metta in campo la stessa pregevole intensità che riesce già a sprigionare in allenamento, mentre la sorella Venus la vede già competitiva con le più forti, avendo ritrovato potenza e profondità nei colpi.

C’è da dire che durante l’ultima esibizione abbiamo ammirato una Serena in una buona forma fisica, distante anni luce e migliorata notevolmente rispetto alle prime uscite dell’anno, compresa la tremenda botta subita con la sorella Venus in doppio in Fed Cup contro le olandesi.

Serena c’è e ha voglia di tornare a fare la voce grossa: giocherà con il ranking protetto ma sono convinto che fin da subito sarà lì a giocarsela con le migliori, pronta a riprendere lo scettro e seminare quelle paure insite in tutte le avversarie ogniqualvolta l’affronta(va)no. Lei ha aspettative alte e non ha mezzi termini nel dire che torna per vincere. D’altronde cosa dovrebbe dire una come la Williams: l’importante è partecipare di decubertiana memoria o vediamo come va? Chiaramente lei punta in alto, fin da subito…chi altro potrebbe farlo?

