ATP Dubai: I risultati con il Live dettagliato del turno decisivo di Quali. Stefano Travaglia si ferma al turno decisivo. Paolo Lorenzi ancora forfait

Stefano Travaglia si ferma al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 500 di Dubai.

Il 26enne di Ascoli Piceno, numero 129 Atp e sesta testa di serie delle “quali”, ha ceduto per 63 62, dopo poco meno di un’ora ed un quarto di partita a lungo interrotta per la pioggia, al lettone Ernests Gulbis.

Paolo Lorenzi, purtroppo, ha dato ancora forfait per i problemi al piede.

Md con i qualificati

(1) Dimitrov, Grigor vs (WC) Jaziri, Malek

Haase, Robin vs (Q) Halys, Quentin

(WC) Tsitsipas, Stefanos vs Kukushkin, Mikhail

(Q) Sakharov, Gleb vs (6) Kohlschreiber, Philipp

(3) Bautista Agut, Roberto vs Mayer, Florian

Sousa, Joao vs Herbert, Pierre-Hugues

(PR) Nishioka, Yoshihito vs Paire, Benoit

Coric, Borna vs (5) Gasquet, Richard

(7) Krajinovic, Filip vs Fabbiano, Thomas

(WC) Baghdatis, Marcos vs Troicki, Viktor

Donskoy, Evgeny vs (LL) Kavcic, Blaz

(Q) Maden, Yannick vs (4) Dzumhur, Damir

(8) Sugita, Yuichi vs (SE) Ivashka, Ilya

(PR) Haider-Maurer, Andreas vs Struff, Jan-Lennard

Khachanov, Karen vs Istomin, Denis

(Q) Gulbis, Ernests vs (2) Pouille, Lucas

ATP Dubai 500 | Cemento | $2.623.485 – TD Quali

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Yuki Bhambri vs [7] Yannick Maden



ATP Dubai Yuki Bhambri [2] Yuki Bhambri [2] 1 1 Yannick Maden [7] Yannick Maden [7] 6 6 Vincitore: Y. MADEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y. Bhambri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Y. Bhambri 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Y. Maden 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 Y. Bhambri 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Y. Bhambri 0-15 0-30 0-40 df df 1-4 → 1-5 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Y. Bhambri 15-0 30-0 0-3 → 1-3 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Y. Bhambri 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Jan-Lennard Struff / Viktor Troicki vs [2/PR] Andreas Haider-Maurer / Florian Mayer



ATP Dubai Jan-Lennard Struff / Viktor Troicki [1] Jan-Lennard Struff / Viktor Troicki [1] 6 6 Andreas Haider-Maurer / Florian Mayer [2] Andreas Haider-Maurer / Florian Mayer [2] 3 4 Vincitori: STRUFF / TROICKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Struff / Troicki 15-0 15-15 30-15 5-4 → 6-4 A. Haider-Maurer / Mayer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 5-3 → 5-4 J. Struff / Troicki 15-0 30-0 ace 4-3 → 5-3 A. Haider-Maurer / Mayer 0-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Struff / Troicki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Haider-Maurer / Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Struff / Troicki 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Haider-Maurer / Mayer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 2-1 J. Struff / Troicki 15-0 15-15 df 40-15 1-0 → 2-0 A. Haider-Maurer / Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Struff / Troicki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Haider-Maurer / Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Struff / Troicki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Haider-Maurer / Mayer 0-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Struff / Troicki 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 3-1 → 4-1 A. Haider-Maurer / Mayer 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Struff / Troicki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Haider-Maurer / Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff / Troicki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Quentin Halys vs [WC] Alexei Popyrin



ATP Dubai Quentin Halys [3] Quentin Halys [3] 7 6 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 4 Vincitore: Q. HALYS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Q. Halys 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 4-3 → 5-3 A. Popyrin 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Q. Halys 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 A. Popyrin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Q. Halys 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Popyrin 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* ace 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 Q. Halys 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Q. Halys 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Q. Halys 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ernests Gulbis vs [6] Stefano Travaglia



ATP Dubai Ernests Gulbis Ernests Gulbis 6 6 Stefano Travaglia [6] Stefano Travaglia [6] 3 2 Vincitore: E. GULBIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 E. Gulbis 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 E. Gulbis 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Gulbis 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 4-3 → 5-3 E. Gulbis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 3-3 E. Gulbis 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

8 Aces 62 Double Faults 165% 1st Serve % 59%28/31 (90%) 1st Serve Points Won 21/34 (62%)9/17 (53%) 2nd Serve Points Won 10/24 (42%)1/1 (100%) Break Points Saved 3/6 (50%)9 Service Games Played 813/34 (38%) 1st Return Points Won 3/31 (10%)14/24 (58%) 2nd Return Points Won 8/17 (47%)3/6 (50%) Break Points Won 0/1 (0%)8 Return Games Played 937/48 (77%) Total Service Points Won 31/58 (53%)27/58 (47%) Total Return Points Won 11/48 (23%)64/106 (60%) Total Points Won 42/106 (40%)

199 Ranking 129

29 Age 26

Riga, Latvia Birthplace Ascoli Piceno, Italy

Jurmala, Latvia Residence Foligno, Italy

6’4″ (193 cm) Height 6’1″ (185 cm)

194 lbs (88 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2008

0/1 Year to Date Win/Loss 2/3

0 Year to Date Titles 0

6 Career Titles 0

$6,467,617 Career Prize Money $364,220

Court 7 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Blaz Kavcic vs [8] Gleb Sakharov