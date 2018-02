Challenger Kyoto: Il Main Draw. C’è Matteo Donati.

Challenger Kyoto | Indoor | $50.000

(1) Millman, John vs Wu, Di

Klein, Brydan vs Zhang, Ze

Purcell, Max vs Banes, Maverick

Qualifier vs (7) Hurkacz, Hubert

(3) Soeda, Go vs (WC) Watanuki, Yosuke

Whittington, Andrew vs (WC) Fukuda, Sora

Takahashi, Yusuke vs Qualifier

(WC) Shimizu, Yuta vs (5) Ito, Tatsuma

(8) Uchiyama, Yasutaka vs (PR) Przysiezny, Michal

Kamke, Tobias vs Leshem, Edan

Ilkel, Cem vs Puetz, Tim

Gunneswaran, Prajnesh vs (4) Robert, Stephane

(6) Kwon, Soonwoo vs Donati, Matteo

Uchida, Kaichi vs Qualifier

Kravchuk, Konstantin vs (WC) Imai, Shintaro

Qualifier vs (2) Thompson, Jordan