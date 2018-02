ATP New York: Il Main Draw. Kevin Anderson guida il seeding.

(1) Anderson, Kevinvs ByeQualifier/Special Exempt vs (WC) McDonald, MackenzieTiafoe, Francesvs (WC) Korda, SebastianSela, Dudivs (8) Basilashvili, Nikoloz

(3) Isner, John vs Bye

Albot, Radu vs Qualifier/Special Exempt

Estrella Burgos, Victor vs Donskoy, Evgeny

(WC) Rubin, Noah vs (5) Nishikori, Kei

(7) Johnson, Steve vs Qualifier/Special Exempt

Qualifier/Special Exempt vs Chardy, Jeremy

Qualifier/Special Exempt vs Gojowczyk, Peter

Bye vs (4) Mannarino, Adrian

(6) Harrison, Ryan vs Young, Donald

Donaldson, Jared vs Karlovic, Ivo

Youzhny, Mikhail vs Ebden, Matthew

Bye vs (2) Querrey, Sam