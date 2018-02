ATP Rotterdam: Il Tabellone Principale. Roger Federer guida il seeding.

ATP Rotterdam 500 | Indoor | e1.862.925

(1/WC) Federer, Roger vs Qualifier

Kohlschreiber, Philipp vs Khachanov, Karen

Haase, Robin vs (WC) de Bakker, Thiemo

(WC) Griekspoor, Tallon vs (5) Wawrinka, Stan

(3) Zverev, Alexander vs Ferrer, David

Sousa, Joao vs Muller, Gilles

Gasquet, Richard vs Qualifier

Qualifier vs (8) Tsonga, Jo-Wilfried

(6) Berdych, Tomas vs Zverev, Mischa

Struff, Jan-Lennard vs Troicki, Viktor

Qualifier vs Lopez, Feliciano

Paire, Benoit vs (4) Goffin, David

(7) Pouille, Lucas vs Rublev, Andrey

Dzumhur, Damir vs (SE) Copil, Marius

(WC) Auger-Aliassime, Felix vs Krajinovic, Filip

Sugita, Yuichi vs (2) Dimitrov, Grigor