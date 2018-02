Thomaz Bellucci ritorna in campo oggi dopo la squalifica per doping

Thomaz Bellucci, il miglior tennista brasiliano dopo Gustavo Kuerten, è stato fuori dal circuito negli ultimi mesi a causa di una sospensione per doping dopo aver assunto dell’idroclorotiazide durante l’ATP 250 di Bastad nel luglio dello scorso anno.

Il trentenne, che non ha giocato, tra gli altri tornei, l’Australian Open, riappare questa settimana all’ATP 250 a Quito, in Ecuador, e giocherà il suo primo turno davanti a Victor Estrella Burgos, il veterano domenicano che ha vinto tutte e tre le edizioni di questo torneo, che si svolge in condizioni speciali, a 3.000 metri di altitudine.