Challenger San Francisco: Il Tabellone di Quali. Presenza di Francesco Ferrari.

Challenger San Francisco | Indoor | $100.000

(1) Heras, Patricio vs Bye

Gojo, Borna vs Berg, Conor

Zlobinsky, Julian vs Halebian, Alexios

(PR) Botzer, Bar vs (5) Aragone, JC

(2) Gonzalez, Maximo vs Bye

Verbeek, Sem vs (WC) Greenwald, Jeff

Bergevi, Filip vs Brooksby, Jenson

Singh, Karunuday vs (8) Agamenone, Franco

(3) Hiltzik, Jared vs Bye

Kandath, Matthew vs (WC) Brenner, Alex

(WC) Ventre, Alessandro-Damiano vs (WC) Jackson, Ryder

Saraiva, Bernardo vs (6) Mantilla, Felipe

(4) Olaso, Guillermo vs (WC) Brumm, Jacob

Chappell, Nick vs (WC) Malloy, Jack

Zhu, Michael vs Cungu, Rrezart

Ferrari, Francesco vs (7) Sell, Karue

KUNAL PATEL STADIUM COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Julian Zlobinsky vs Alexios Halebian

2. [WC] Alessandro-Damiano Ventre vs [WC] Ryder Jackson

3. Nick Chappell vs [WC] Jack Malloy

4. Filip Bergevi vs Jenson Brooksby

5. Sem Verbeek vs [WC] Jeff Greenwald

BARRY MACKAY COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Bar Botzer vs [5] JC Aragone

2. Matthew Kandath vs [WC] Alex Brenner

3. [4] Guillermo Olaso vs [WC] Jacob Brumm

4. Michael Zhu vs Rrezart Cungu

COURT 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Borna Gojo vs Conor Berg

2. Bernardo Saraiva vs [6] Felipe Mantilla

3. Francesco Ferrari vs [7] Karue Sell

4. Karunuday Singh vs [8] Franco Agamenone