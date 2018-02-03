Challenger San Francisco: Il Tabellone di Quali. Presenza di Francesco Ferrari
Challenger San Francisco: Il Tabellone di Quali. Presenza di Francesco Ferrari.
Challenger San Francisco | Indoor | $100.000
(1) Heras, Patricio vs Bye
Gojo, Borna vs Berg, Conor
Zlobinsky, Julian vs Halebian, Alexios
(PR) Botzer, Bar vs (5) Aragone, JC
(2) Gonzalez, Maximo vs Bye
Verbeek, Sem vs (WC) Greenwald, Jeff
Bergevi, Filip vs Brooksby, Jenson
Singh, Karunuday vs (8) Agamenone, Franco
(3) Hiltzik, Jared vs Bye
Kandath, Matthew vs (WC) Brenner, Alex
(WC) Ventre, Alessandro-Damiano vs (WC) Jackson, Ryder
Saraiva, Bernardo vs (6) Mantilla, Felipe
(4) Olaso, Guillermo vs (WC) Brumm, Jacob
Chappell, Nick vs (WC) Malloy, Jack
Zhu, Michael vs Cungu, Rrezart
Ferrari, Francesco vs (7) Sell, Karue
KUNAL PATEL STADIUM COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Julian Zlobinsky vs Alexios Halebian
2. [WC] Alessandro-Damiano Ventre vs [WC] Ryder Jackson
3. Nick Chappell vs [WC] Jack Malloy
4. Filip Bergevi vs Jenson Brooksby
5. Sem Verbeek vs [WC] Jeff Greenwald
BARRY MACKAY COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [PR] Bar Botzer vs [5] JC Aragone
2. Matthew Kandath vs [WC] Alex Brenner
3. [4] Guillermo Olaso vs [WC] Jacob Brumm
4. Michael Zhu vs Rrezart Cungu
COURT 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Borna Gojo vs Conor Berg
2. Bernardo Saraiva vs [6] Felipe Mantilla
3. Francesco Ferrari vs [7] Karue Sell
4. Karunuday Singh vs [8] Franco Agamenone
TAG: Challenger San Francisco, Challenger San Francisco 2018, Francesco Ferrari
2 commenti
Bravo. Ci deve provare
Bravo questo ragazzo che prova ad alzare il livello e si mette in gioco veramente