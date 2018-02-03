Qualificazioni Challenger Challenger, Copertina

Challenger San Francisco: Il Tabellone di Quali. Presenza di Francesco Ferrari

03/02/2018 08:29 2 commenti
Francesco Ferrari nella foto
Francesco Ferrari nella foto

Challenger San Francisco: Il Tabellone di Quali. Presenza di Francesco Ferrari.

USA Challenger San Francisco | Indoor | $100.000
(1) Heras, Patricio ARG vs Bye
Gojo, Borna CRO vs Berg, Conor USA
Zlobinsky, Julian USA vs Halebian, Alexios USA
(PR) Botzer, Bar ISR vs (5) Aragone, JC USA

(2) Gonzalez, Maximo ARG vs Bye
Verbeek, Sem NED vs (WC) Greenwald, Jeff USA
Bergevi, Filip SWE vs Brooksby, Jenson USA
Singh, Karunuday IND vs (8) Agamenone, Franco ARG

(3) Hiltzik, Jared USA vs Bye
Kandath, Matthew USA vs (WC) Brenner, Alex USA
(WC) Ventre, Alessandro-Damiano BRA vs (WC) Jackson, Ryder USA
Saraiva, Bernardo POR vs (6) Mantilla, Felipe COL

(4) Olaso, Guillermo ESP vs (WC) Brumm, Jacob USA
Chappell, Nick USA vs (WC) Malloy, Jack USA
Zhu, Michael USA vs Cungu, Rrezart MNE
Ferrari, Francesco ITA vs (7) Sell, Karue BRA

KUNAL PATEL STADIUM COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Julian Zlobinsky USA vs Alexios Halebian USA
2. [WC] Alessandro-Damiano Ventre BRA vs [WC] Ryder Jackson USA
3. Nick Chappell USA vs [WC] Jack Malloy USA
4. Filip Bergevi SWE vs Jenson Brooksby USA
5. Sem Verbeek NED vs [WC] Jeff Greenwald USA

BARRY MACKAY COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [PR] Bar Botzer ISR vs [5] JC Aragone USA
2. Matthew Kandath USA vs [WC] Alex Brenner USA
3. [4] Guillermo Olaso ESP vs [WC] Jacob Brumm USA
4. Michael Zhu USA vs Rrezart Cungu MNE

COURT 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Borna Gojo CRO vs Conor Berg USA
2. Bernardo Saraiva POR vs [6] Felipe Mantilla COL
3. Francesco Ferrari ITA vs [7] Karue Sell BRA
4. Karunuday Singh IND vs [8] Franco Agamenone ARG

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2 commenti

Elios (Guest) 03-02-2018 09:13

Bravo. Ci deve provare

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Giovanni (Guest) 03-02-2018 08:53

Bravo questo ragazzo che prova ad alzare il livello e si mette in gioco veramente

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