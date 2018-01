Uno specialista ceco per cercare di risolvere il problema di Novak Djokovic

Novak Djokovic sembra non essere ancora completamente guarito dal problema al gomito destro.

Il tennista serbo, che è stato assente dal circuito per 6 mesi, ha mostrato all’Australian Open che i dolori al gomito continuano ad essere presenti è sono sicuramente necessarie soluzioni per eliminare il problema.

Secondo i media cechi, l’ex numero 1 del mondo si è recato a Praga per consultare uno specialista in questo tipo di lesioni.

Sarebbe stato il nuovo allenatore di Djokovic, Radek Stepanek, a raccomandare il serbo a consultarsi nel suo paese e, sebbene l’intervento chirurgico potrebbe essere una soluzione, la priorità di Nole è quella di eseguire un trattamento per essere presente ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami.